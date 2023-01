Un Djokovic “preocupado” por su lesión gana con suspenso en Australia

Novak Djokovic celebró la victoria ante el francés Enzo Couacaud. AFP. (MARTIN KEEP/AFP)

Un Novak Djokovic “preocupado” por su muslo lesionado y enfrentado con algunos seguidores, superó con más emoción de la esperada la segunda ronda del Abierto de Australia, ante el desconocido francés Enzo Couacaud, que llegó a arrebatarle un set.

Parecía un trámite para el nueve veces campeón en Melbourne y 21 veces ganador de Grand Slam, ante un rival de 27 años, situado en el puesto 191 de la clasificación ATP y con solo dos victorias en un grande en su carrera.

Sin embargo, el serbio, que se enfrentó a algunos seguidores ebrios y discutió con el árbitro, necesitó emplearse para cerrar en cuatro sets (6-1, 6-7 [5/7], 6-2, 6-0) un partido en el que volvió a sentir molestias en la pierna derecha.

“La situación con mi lesión no es ideal”, reconoció el serbio de 35 años al terminar el partido. “Estoy preocupado, no voy a mentir. Y tengo razón para estar preocupado”, continuó “Nole”, quien explicó que no está entrenando para proteger el músculo.