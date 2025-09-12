Un entrenador de la Selección pasa duro momento tras muerte de un primo que también fue jugador

Randall Row, entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica sub 17 está de luto por el fallecimiento de un familiar cercano.
Se trata de Federico Rowe, quien fuera jugador del Municipal Turrialba.
Randall confirmó a La Teja que Federico era su primo, pese a la diferencia en el apellido.
El club azucarero publicó en sus redes sociales la triste noticia.
“La Asociación Deportiva Municipal Turrialba lamenta el fallecimiento de nuestro jugador y amigo. Le mandamos un abrazo eterno a su familia y gracias eternas ”Perico" por querer tanto a nuestro equipo".
No han trascendido detalles de honras fúnebres o las causas de la muerte del exjugador. Tenía 58 años.
Desde La Teja, enviamos un abrazo solidario a familiares y amigos en este momento.