Un equipo que no es Alajuelense tiene a Joseph Joseph con una sonrisa de oreja a oreja

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense está muy ilusionado con la llegada de Sarchí FC, equipo de la Liga de Ascenso, a la semifinal del torneo de Apertura 2026, del torneo de la segunda división.

El dirigente liguista es el propietario de este proyecto y reveló que asumió el equipo con el objetivo de que los cachorros del CAR puedan sumar minutos y aportar en un proyecto que poco a poco va contando con el respaldo de la afición.

El sábado anterior, Sarchí se aseguró el boleto a la semifinal y enfrentará al Municipal Grecia. Es la primera vez que este equipo disputará una semi, en el ascenso.

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Joseph Joseph está feliz de la vida, por la llegada de Sarchí FC a la semifinal de la Liga de Ascenso. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Con proyección

En el juego de ida, Sarchí derrotó 4-2 a Santa Ana y en la vuelta empataron 1-1.

“Estamos muy felices, es un equipo muy joven y es primera vez que llega a esta instancia.

“En realidad el objetivo es poder darle minutos en segunda división a muchos jóvenes de la cantera de la LDA, hoy (sábado) dieron un gran paso y no queremos abarcar solo lo deportivo, sino otros campos de la vida y con este grupo de muchachos no es la excepción”, dijo el empresario, luego del partido que se disputó en el estadio de Piedades.

Sarchí FC ( de blanco) llegó por primera vez a las semifinales de la Liga de Ascenso. Foto: Facebook Sarchí. (Foto: Facebook Sarchí./Foto: Facebook Sarchí.)

Joseph Joseph contó que llegó a un acuerdo con José Miguel Cubero, quien actualmente es el gerente deportivo del Sporting FC, para que ayudara a administrar el equipo del técnico Joel Bravo y del asistente Roy Myrie.

“Tenemos una cercanía con José Miguel Cubero y queríamos asumir un proyecto de segunda división, él estaba en otros proyectos de su vida y se pudo hacer la negociación y queremos agradecerle a la afición, porque nos han apoyado mucho”, dijo.