Un exmorado le da primera victoria al Santos con un golazo escandaloso

Carlos Villegas marcó el golazo para el Santos Foto: Prensa Grecia.

Carlos Villegas, jugador del Deportivo Saprissa, a préstamo en el Santos de Guápiles, se encargó de abrir la fecha cinco del Clausura 2023 con un pepino de esos que compite para ser el mejor del torneo.

Fue una joya de gol que tuvo de todo, belleza, técnica y gran importancia. Fue un zurdazo en el Ebal Rodríguez desde fuera del área a los 89 minutos que se metió al ángulo para darle la victoria a los suyos 2-1 sobre Grecia, la primera de los rojiblancos en el campeonato.

La mejenga iba hacia un inevitable empate a uno, no se veía por dónde se iba a romper la igualada, hasta que el extremo se sacó de la manga un balazo de otro partido que nadie se esperaba.

Es de esas jugadas que deja tendido al rival en el campo, que había hecho las cosas bien para llevarse al menos un punto y que contó en el portero Alfonso Quesada una figura importante para sostener el marcador hasta que llegó ese riflazo que no lo saca ni el mismo Keylor Navas.

Villegas no supo ni cómo festejar, reconoció luego del partido que ha pasado momentos complicados, el tema del gol le estaba costando y en Guápiles quiere renacer en su fútbol.

“Se lo dedico a mi hija, a mi familia, ha sido muy difícil para mí y la emoción se me salió. He pasado muchas cosas que prefiero no hablar de ellas, a nivel personal, pero vamos para adelante y de la mano de Dios, pero esto es del grupo y hay que seguir trabajando”, dijo a Tigo Sports.

Antes que cayera ese bombazo, era un partido que calentó en el inicio del segundo tiempo, del primero hay poco que contar, sin muchas incursiones a marco salvó una que otra que resolvió Quesada y otra que los griegos pegaron al palo.

Geancarlo Agüero puso el empate transitorio para Grecia. Foto: Prensa Grecia.

Cuando los equipos volvieron de las duchas aprovecharon los primeros minutos para golpear, a los 47, los locales abrieron el marcador con un tanto de cabeza de Jhamir Ordain, quien aprovechó un centro pasado al segundo palo de Michael Barquero para castigar a las panteras.

El tanto apenas se estaba gritando en el Ebal Rodríguez cuando los visitantes igualaron en una jugada confusa que tuvo la complicidad del meta santista Alexander Lezcano.

Johan Bonilla cobró un tiro de esquina que Fernando Lesme con su altura cerró cerca del punto de penal, la pecosa le llegó a Lezcano, quien no pudo prensar el balón, la soltó y en eso que quedó suelta el capitán de los alajuelenses, Geancarlo Agüero, la pegó en el área pequeña y puso el 1-1 al 49.

Todo iba hacia la igualada hasta que cayó la joyita de Villegas, la cual además vale oro por el impulso que le da al Santos en la tabla acumulada que lo hace llegar a los 17 puntos, sacándole tres a Guanacasteca en la lucha por el no descenso y que ahora lo presiona para ganar este sábado en Pérez Zeledón si no quiere quedarse atrás.