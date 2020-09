¿Salir todos los días a las presas? No señor, su majestad no. El cine lo elevó a otro nivel, por eso tiene 10 años de salir solo algunos fines de semana y don Óscar le respeta sus caprichos, eso sí, si está cayendo aunque sea un pelo de gato, el vanidoso alemán no va a permitir mojarse, eso no es para él.