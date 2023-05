Un gesto y unas palabras revelan cómo se lleva Marcel Hernández con los jugadores de Alajuelense

Marcel Hernández volvió a vacunar a Alajuelense este miércoles. (Rafael Pacheco Granados)

De Marcel Hernández y su salida de Alajuelense se han dicho muchas cosas y este miércoles el delantero aprovechó para demostrar y explicar a la prensa cómo es su relación con muchas de las personas de esa institución.

Al finalizar el partido entre brumosos y manudos, cuando los jugadores erizos estaban dejando el estadio Fello Meza, se toparon al cubano en una puerta que da a la salida, en la que los rojinegros prácticamente hicieron fila para saludar y despedirse con un abrazo del atacante.

La Teja estuvo ahí y vio que el gesto no fue solo con jugadores, sino con dirigentes, cuerpo técnico y personal administrativo, situación que para el isleño demuestra que mucho de lo que se ha dicho sobre él es falso, que se han inventado muchas cosas.

“Yo voy a decir algo, ustedes (prensa) han hecho eco de un Marcel que no existe y digo ustedes porque así ha sido. Las personas que me conocen saben cómo soy, que soy una persona agradable, que me enfoco mucho en mi trabajo y que no le hago daño a nadie ni le faltó el respeto a jamás.

“Uno al final es lo que siembre, lo que recoge, ustedes se pusieron a hacer eco de una situación que no existe y hoy es una prueba que ustedes vieron. Todos, entrenadores, directivos, jugadores, todos me abrazaron y es parte del legado que uno deja, más allá si sea bueno o malo. La amistad perdura y eso es lo que al final queda”, comentó ante la consulta de La Teja sobre la escena.

Los efusivos saludos de Marcel Hernández con los jugadores de Alajuelense.

Hernández clavó un doblete a los erizos este miércoles, llegó a 15 goles y se puso a solo uno de Johan Venegas como máximo artillero del torneo.

“Yo le tengo mucho cariño a la Liga, siempre lo he dicho, si usted se dieron cuenta tengo mucha amistad con todos, siento un gran cariño por ellos y sé que es recíproco. Yo al final tengo que hacer mi trabajo en la institución en la que estoy, goles son amores como dicen en el mundo, son especiales ante cualquier rival”, agregó