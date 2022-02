Un Mercedes Benz del año 85 volvió a la vida gracias a un amante de los clásicos (Video)

El Mercedes Benz levanta suspiros por donde quiera que va. Cortesía.

Hace 14 años, Alejandro Betancourt y su papá, don Marcelo, se encargaron de devolverle la vida a un Mercedes Benz W126 300 SD, del año 85, que estaba en abandono.

Betancourt hijo, vecino del centro de Heredia, recuerda que un jardinero le comentó a su tata que una señora estaba vendiendo esa joyita alemana, que llevaba sol y agua debajo de un árbol.

“Mi papá fue primero a verlo y luego me llevó, la verdad fue amor a primera vista. Tenía 8 años de no usarse, estaba enterrado, solo se le veía la mitad de las llantas, no tenía pintura, era un desastre completo.

“Una vez que lo compramos nos pusimos las pilas para recuperarlo y la restauración tardó 3 años, queríamos dejarlo bien bonito”, manifestó.

Alejandro comentó que se le cambió el motor, se volvió a pintar y se le hizo ajustes en la suspensión y en los frenos, o sea, fue un cambio total al auto que bautizó como el “Meche”.

“Era de color beige y lo pintamos igual, sus aros son plateados, es de cuatro puertas, automático, tiene un motor de 3.000 centímetros cúbicos, cinco cilindros turbodiésel, posee bolsas de aire, es eléctrico por dentro y tiene quemacocos.

“Su radio es moderno, el ‘dash’ es negro y los asientos son negros, forrados en cuero. Con los ajustes se ve un poco más avanzado que su versión original, tiene capacidad para 5 personas”, dijo este herediano de 35 años.

Sus asientos son negros, forrados con cuero. Elegancia por dentro y por fuera. Cortesía.

Con sus propias manos

Alejandro es mecánico de profesión y fue quien se encargó de restaurar el vehículo.

“Este carro es más especial porque me dediqué a restaurarlo y le da un detalle único, que tuve la capacidad de arreglarlo para que volviera a la calle. Me emocionó escuchar el sonido cuando se volvió a encender, cuando arrancó nuevamente.

“Es un carro que no nos ha dado problemas, si acaso se ha quedado varado en dos ocasiones. Creo que del proceso de restauración lo más difícil fue conseguir los repuestos, porque es un carro de casi 37 años y hay muchas piezas que no se consiguen en el país, se tuvieron que mandar a traer al extranjero”, dijo.

Este amante de los clásicos está inscrito en varios clubes de autos antiguos y por eso cada vez que tiene chance saca a pasear a este modelito, para que pueda ser admirado por los amantes de los carros viejitos.

Este Meche es una belleza. Cortesía.

“Hacemos paseos, participamos en actividades de beneficencia, hemos ido a Guanacaste y Limón, hemos paseado en la frontera con Panamá, de todo hemos hecho y el vehículo no nos ha dado problemas.

“También lo uso para actividades cotidianas, no me gusta tenerlo parqueado, me gusta andarlo y que la gente lo piropee, los más grandes siempre me dicen que está muy bien cuidado”, expresó.

Betancourt destacó que le han ofrecido comprárselo muchas veces.

“Si voy al supermercado me ponen un papelito en el parabrisas con un número de teléfono, llegan a preguntarme si tiene algún precio, pero no tengo planes para venderlo, para ser honesto, no creo que lo venda porque hemos compartido muchas experiencias.

Su motor es de 3.000 centímetros cúbicos. Cortesía.

“Generalmente viajo con mi mamá, doña Xinia Chacón. Ella es quien siempre me ha apoyado en mis proyectos, en mis loqueras y siempre se sube de primera en el carrito”, añadió.

Para Alejandro, viajar en el Meche es subirse a un carro fabricado con altos estándares de calidad.

“Estos carros son indestructibles, es fuerte, pesado, de lata dura, no como los modernos que son plástico por todo lado. Uno siente la calidad, eso es lo bonito de los autos clásicos, son carros para toda la vida”, expresó.