Un Mercedes Benz transporta a su dueño a la Costa Rica de antaño

Este es el Mercedes Benz que le permite a don Mario devolverse a la Costa Rica de antaño. Cortesía.

Un Mercedes Benz 280 SL MCG, del año 1968, es una de las adoraciones de don Mario (prefirió no darnos su apellido), quien siente que se devuelve en el tiempo cuando conduce esta joya alemana.

Este señor, quien nació en Costa Rica, pero vivió una parte de su vida en Estados Unidos, adquirió este carrito en suelo norteamericano, gracias a un amigo que sabía que es amante de los autos clásicos.

El amor por los carros antiguos se lo heredó su papá, quien tenía varios, así como uno de los amigos de su padre, por lo que este fiebre se crió viendo y disfrutando de los clásicos.

Su motor es de 2.800 cc, lo que le permite al feliz dueño de esta joya andar en todo lado con tranquilidad. Cortesía.

Este vehículo cuenta con una placa histórica y fue uno de los primeros en el país en contar con esta distinción.

“Ese carro era de un amigo mío, lo heredó de su papá, pero no estaba interesado en el vehiculo, pues tenía problemas mecánicos. Se lo compré en el 2006, porque siempre me han gustado los autos antiguos.

“En Estados Unidos lo tuve dos años y luego me lo traje. En ese entonces, apenas se estaba formando el club de autos antiguos y fui a registrarlo; me iban a dar la placa número 1, pero por un atraso en el MOPT me dieron un número posterior y lo tengo desde entonces”; contó este señor de 75 años.

Por dentro tiene algunos sus elementos en madera. Cortesía.

Una joya

El Mercedes Benz se conserva en muy buen estado y es poco el mantenimiento que le ha dado el orgulloso dueño de este chuzo.

“Es de color verde oscuro, su motor es de 2.800 centímetros cúbicos, es automático y si uno abre el motor pareciera que es de diésel, porque es de los primeros autos inyectados, pero es de gasolina. Es para dos personas y es convertible y te puede recorrer hasta 160 millas por hora.

“En Estados Unidos lo llevé a que le dieran mantenimiento y me lo dejaron en muy buen estado. Acá también lo he llevado para que me ayuden con unas cosas. Los asientos son de color negro, y en el dash y el volante tiene algunas partes de madera. Por otro lado, tiene capota dura y suave”, añadió.

Don Mario ha tenido autos modernos, pero nada se compara con los clásicos.

Los asientos son de color negro y se mantienen en buen estado. Cortesía.

“Lo uso todos los días, ando con él en Puntarenas, he ido a Tamarindo con él, lo llevo a todo lado y algunas personas me lo alaban, les gusta mucho cuando lo ven, porque está en muy buen estado.

“Es un carro que me da seguridad, no tengo ese montón de problemas de mantenimiento electrónico, que tienen los carros de hoy en día. Tampoco tengo miedo de no pasar un muerto, porque tiene la altura suficiente”, añadió.

Para don Mario, manejar este vehículo lo hace devolverse al tiempo y recordar la Costa Rica de antaño.

“Recuerdo que antes había una competencia de carros antiguos, que se hacía hace algunos años; salíamos de Puntarenas, era bonito ver a la gente con autos antiguos, porque los adoraban.

“Un señor tenía un Fiat, una joya y eso le permite a uno de reunirse con la historia de Costa Rica, recordar aquellas reuniones en las principales vías de San José. Me permite devolverme a la historia del país, que para mí es fantástico”, destacó.