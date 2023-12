Un superdotado para los deportes asumió el liderato de la Vuelta a Costa Rica

Donovan Ramírez ganó este domingo la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica y de paso se convirtió en el nuevo líder de la competencia, superando a Pablo Mudarra.

Donovan Ramírez del equipo 7C Economy Lacoinex ganó la segunda etapa.

El ganador de la etapa, oriundo de San Carlos, es un deportista que incursionó primero en el motocross y luego en el patinaje, disciplina donde le iba bastante bien e incluso participó en dos campeonatos mundiales. Actualmente, corre para el equipo 7C Economy.

Ramírez entró de lleno al ciclismo, pero esa disciplina le dio un trago amargo este año cuando ganó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos sub 23, pero luego se la quitaron por dar positivo en un control de doping. Lo sancionaron con un mes, pues se consideró una situación fortuita.

“Estoy demasiado contento, no lo puedo creer. Fue una etapa que se fue definiendo conforme el transcurso del recorrido, no se planificó así y no fue fácil, pero ataqué con todo.

“No ha sido un año fácil, pero demostramos que venimos con todo y seguimos adelante pese a todo”, comentó Ramírez, tras ganar la etapa.

Donovan fue el gran vencedor en una jornada llena de alternativas, donde las fugas y los intentos por alejarse del pelotón fueron la constante, en una travesía caliente y desgastante de 160 kilómetros.

“Fue inesperado, pero sabía que venía muy fuerte, tras los Panamericanos, los Centroamericanos y la Vuelta a San Carlos sabía que podía dar más. Por eso entrenamos fuerte, nos levantamos de todo lo que había pasado porque había que seguir adelante”, manifestó.

Donovan ganó la etapa con 3 horas 53 minutos y 59 segundos y sacó una diferencia de 54 segundos sobre los ciclistas Luis Murillo, José Canastuj, Tom Wifje y José Aguilar.

En la clasificación individual, Ramírez es el líder con un tiempo acumulado de 7 horas 31 minutos y 47 segundos, en el segundo puesto está Mudarra de Arroz Ezio - Dr. Orozco - Cable1 - BCT a 38 segundos y en el tercero Sergio Arias de Colono Bikestation Kolbi a 40 segundos.

Este lunes se correrá la tercera etapa entre Bagaces y Curubandé (distrito de Liberia) para un total de 47 kilómetros.