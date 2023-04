Un testigo asegura que Javon East no agredió a oficiales de Fuerza Pública

El delantero de Saprissa Javon East está en el ojo del huracán por un supuesto irrespeto a oficiales de la Fuerza Pública. John Durán. (JOHN DURAN)

Una persona asegura que el delantero del Saprissa, Javon East, no agredió a los dos policías el miércoles anterior, antes de que el jugador ingresara al Estadio Saprissa.

Este jueves, en el programa Tigo Sports noticias, el periodista José Alberto Montenegro replicó el testimonio que le dio un oficial de seguridad privada.

"Él nunca toca a los oficiales, ellos lo insultan", un testigo del conflicto de Javon con la policía pic.twitter.com/d7CdGA496y — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 20, 2023

Esto contó Monte:

“De Javon hay algo que les quería contar. No voy a mencionar el nombre porque no me autorizó; de hecho, no quiso hablar, pero hoy en la tarde me escribió un oficial privado que estuvo en medio de la situación de Javon ayer con la Fuerza Pública.

“Él me pone lo siguiente: ‘Monte un saludo, yo estaba ayer en el estadio (miércoles), cuando se dio el problema con el jugador y él nunca toca a los oficiales. Ellos lo empujan y él reacciona para protegerse. Ellos insultan, voy a leerlo así, con el respeto de los televidentes; ellos lo insultan y lo llaman pl.... y él lo que hace es buscar entrar al estadio pero nunca le pone una mano encima a los oficiales. Ellos actúan con exceso de fuerza a la hora de intervenir’.

“Ya está lo que dijo Fuerza Pública, pero falta la versión de Saprissa, que aseguraron que iban a investigar lo ocurrido”, afirmó.