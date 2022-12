Un tico es amigo de Pelé y fue director de sus escuelas de fútbol

Arnoldo Ramírez Zamora nació el 3 de abril de 1944 en San José, específicamente en barrio México, lugar en el que vivió hasta los 11 años, para después irse, en 1955, con su familia a Estados Unidos, país en el que, muchos años después, se haría amigo de la mayor gloria brasileña del fútbol y considerado el mejor futbolista de la historia: Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

Don Arnoldo compartió tres lindos años, como él mismo dice, con Pelé. (Cortesía)

Este tico, de 78 años, estuvo en la escuela Juan Rafael Mora hasta los 11 años, no solo conoció al Rey Pelé, sino que trabajó, jugó fútbol, dio clases de fútbol a niños de todo el mundo, desayunó, almorzó y cenó con él en una larga relación laboral que terminó por hacerlos grandes amigos.

Don Arnoldo, quien está casado con doña Julia Ramírez, con quien tiene dos hijos, Liane y Roberto, siempre fue mejenguero y amante del fútbol, algo que no cambió cuando se fue para Nueva York con sus papás, don Arnoldo Ramírez Carranza y Sara Zamora Merino.

Tremendo lujo, el tico con Pelé enseñándole fútbol a niños estadounidenses. (Cortesía)

Por eso fue que hasta jugó semiprofesionalmente en Gringolandia y al prestar servicio militar para el ejército estadounidense, se destacó como titular de la 24 División Norteamericana, en Alemania.

Una nota del periódico La Nación del miércoles 23 de febrero de 1966, titulada “Un tico en el equipo de fútbol de la 24 División norteamericana”, está dedicada a don Arnoldo.

Por el trabajo en las Escuelas de Fútbol de Pelé, el costarricense pasó con el astro brasileño muchas horas juntos. (Cortesía)

“El equipo está formado por jugadores alemanes, argentinos, brasileños, escoceses, un israelita, dos húngaros y un costarricense. No podía faltar. Porque en toda parte, donde se ruede el balón y haya un tico, estará formando parte destacada del equipo.

“Tal es el caso de Arnoldo Ramírez Zamora; desde muchos años reside en los Estados Unidos y está destacado en Alemania con el ejército. Y con el equipo de la 24 División ha logrado triunfos de resonancia para la escuadra.

“Tuvimos a la vista recortes de periódicos de diferentes lugares de Alemania donde los redactores escriben sobre los triunfos del equipo. Y en casi todos figura el nombre de nuestro compatriota, ya que desde su puesto de alero (lateral) izquierdo, es uno de los goleadores”, dice parte de la nota de La Nación.

Todo tipo de técnicas enseñaban Pelé y don Arnoldo juntos. (Cortesía)

Él estuvo con la 24 División de 1964 a 1966 y después volvió a Nueva York y gracias al fútbol logró una beca para estudiar en la universidad de Long Island, donde se graduó de Educación Física en junio de 1970.

En setiembre de 1970 ya había conseguido bretecito como asistente del equipo de fútbol de la universidad de Nueva York y dos años después, en 1972, lo nombraron el entrenador principal de ese equipo, cargo en el que estuvo hasta 1977.



— Pelé, internado desde la semana pasada en un hospital de Sao Paulo, muestra una "mejora progresiva" de su cuadro de salud, en especial de la infección respiratoria que padece, informó esta semana el centro médico. Edson Arantes do Nascimento, de 82 años, "sigue evolucionando con una mejora progresiva de su estado general, en especial de la infección respiratoria" y permanece internado en un "cuarto común, con señales vitales estables", informó el Hospital Albert Einstein, donde ingresó para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra un cáncer de colon.

Para 1979 lo nombraron como entrenador del equipo de fútbol de la universidad donde se graduó, Long Island, y ahí estuvo hasta 1998.

Durante el día enseñaban fútbol y por las noches eran los partidos. (Cortesía)

¿Cómo conoció a Pelé?

En 1979, uno de los jugadores de su equipo universitario también jugaba en el Cosmos de Nueva York, equipo de primera división de la Liga Norteamericana de Fútbol y en el cual jugó Pelé, hasta que se retiró en 1977.

Aquel año a don Arnoldo le presentaron a Pelé e inmediatamente se hicieron amigos, tanto así que para 1979 ambos comenzaron a trabajar juntos en las escuelas de fútbol que el astro brasileño puso en Estados Unidos.

Varios libros, camisetas y postales, tiene el tico firmadas por Pelé. (Cortesía)

“Pelé fue y es mi amigo. Cuando estábamos con las escuelas pasábamos casi que las 24 horas juntos: desayunábamos, almorzábamos y cenábamos juntos. Fue una profunda y linda relación de 1979 a 1982. En ese tiempo yo fui el director de las escuelas de fútbol de Pelé.

“Todos los días les enseñábamos fútbol a niños de todo el mundo en grupos bastante grandes: Pelé y yo hacíamos demostraciones de cómo regatear, cómo pasar el balón, en fin, cómo sacarle el mejor provecho al balón dominado y cómo recuperar el balón perdido. Pelé dormía en los dormitorios de la universidad”, explica don Arnoldo desde Estados Unidos.

Las Escuelas de Fútbol de Pelé eran campamentos de aprendizaje que se hacían durante el verano norteamericano, entre julio y agosto.

Esta foto es de cuando estaban enseñando cómo ganar un balón aéreo con la cabeza. (Cortesía)

“Recuerdo muy bien que todos los niños que se inscribían eran ubicados en alguno de los cuatro grupos: Los Pelesinhos eran los de 8 a 10 años; los Dicos (Dico le decían a Pelé cuando era niño) de 11 a 12 años; los Edson de 13 y 14 años y los Pelés, de 15 y 16 años.

“Empezábamos a las siete de la mañana haciendo demostraciones de fútbol hasta las 9:30 de la mañana. Pelé siempre ha sido muy intenso, su mundo siempre giró alrededor del fútbol y le gustaba enseñarles a los niños, eso le encantaba.

“Pelé es la persona más humilde que yo conocí en mi vida. Es un amante de los niños y de ayudarle a progresar a que sean buenas personas en la vida. Entendía muy bien que el fútbol es una herramienta para el crecimiento profesional y personal, por eso amaba enseñar”, recuerda el tico.

La humildad de Pelé es algo que el tico le admira desde siempre. (Cortesía)

Dentro de las lindas anécdotas que guarda en su corazón, está la ocasión en que a las Escuelas de Fútbol llegó la familia de Pelé, la mamá y el papá (João Ramos do Nascimento “Dondinho” y María Celeste Arantes) y su hermano menor (Jair Arantes do Nascimento, al que le decía de cariño Zoca).

“Con una tremenda humildad se me acercaron los papás y me agradecieron que yo le ayudé a Zoca a lograr una beca para aprender inglés y después fue asistente mío, así como también participó en las escuelas de fútbol. Yo les dije que más bien era yo el agradecido, pero ellos no pararon de darme las gracias. Gente humilde, de gran corazón.

Esta foto es la última de don Arnoldo y Pelé juntos, se vieron hace ocho años. (Cortesía)

“Conociendo a los papás de Pelé me di cuenta de dónde vino la humildad que él tenía. Los papás hicieron un muy buen trabajo educando a su hijo, por eso él siempre respeta a las personas y es agradecido”, comenta el costarricense.

Cada vez que pueden se ven para compartir a pesar de los diferentes compromisos del astro. (Cortesía)

La amistad entre don Arnoldo y Pelé era tan fuerte que el brasileño se lo llevó a Japón en una gira para enseñarle fútbol a dos grupos de 350 niños. Estuvieron una semana en Aomori y otra en Tokio y siempre fueron Pelé y él quienes enseñaban juntos a los niños.

En 1982, Pelé le dijo que ya estaba cansado de tanto trajín con las escuelas de fútbol, que las iba a cerrar. Se acabaron las escuelas, pero la amistad llega hasta el día de hoy.

Desde las 7 de la mañana ya Pelé y don Arnoldo estaban enseñando fútbol. (Cortesía)

“Fui entrenador de fútbol durante 40 años y le puedo decir que esos tres años que compartí con Pelé fueron lo máximo en mi vida. Cuando repaso mi vida, en ocasiones no termina uno de creer que trabajó palmo a palmo con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

“Mi mejor recuerdo de Pelé es su humildad. Siempre saludaba a todo el mundo, siempre tenía una sonrisa para las personas. Él provocaba con su humildad que la gente lo viera como uno más, cuando en realidad sabíamos la gran estrella que era. Pelé es amigo de sus amigos y eso me lo ha demostrado siempre. Siempre estaré muy orgulloso de poder decir que soy amigo de Pelé”, asegura don Arnoldo.

Foto de un evento bien pipis en el cual don Arnoldo fue con su esposa, doña Julia Ramírez. (Cortesía)

Don Arnoldo estuvo en la Copa Mundo de 1994 como parte del cuerpo técnico de Javier Ascargorta, quien era el técnico de Bolivia y fue coordinador de la selección olímpica de México en las Olimpiadas de 1996.