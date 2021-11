Un veterinario es el primer aficionado en volver a los estadios

Víctor Montenegro es vecino de Heredia, pero natal de Pérez Zeledón. Foto: Cortesía

Víctor Montenegro, un médico veterinario de 50 años y vecino de Heredia, manejó tres horas y media para estar a las 3:50 p.m en las afueras del estadio municipal de Pérez Zeledón y marcar historia de la mano de su querido equipo generaleño.

Este profesor de la Universidad Nacional tuvo el lujo de ser el primer aficionado en entrar a un estuche tico luego de que se permitió el regreso de los fiebres, una distinción por la que hasta salió felicitado y premiado por la Unafut y el club. Le regalaron una gorra y una bola firmada por todos los jugadores sureños.

Montenegro atendió a La Teja desde el lugar número 61 de la gradería de sol del estadio sureño, donde esperaba para ver a su amado club luego de 20 meses de ausencia.

Esto es amor. Estos dos aficionados viajaron desde Cartago para ver a su equipo. Foto prensa del Cartaginés

“Me tomó por sorpresa, yo nada más tenía muchas ganas de volver acá al estadio para ver a mi equipo, mi gran equipo de Pérez como decimos nosotros, cumplí con el protocolo, compramos la entrada por el WhatsApp, hice el depósito y mandé mi código QR.

“Ya luego me llegó la notificación que entraba a las 4 p.m, estaba trabajando en Heredia, terminé y me vine para acá. Yo trabajo y vivo en Heredia, pero siempre ando detrás del Pérez en todo el país”, dijo orgulloso.

Víctor Montenegro fue recibido y felicitado por Raquel Hernández, gerente de Unafut. Foto: Prensa Pérez Zeledón.

Cuando le llegó el momento de entrar y vio el estuche vacío, solamente con él en las gradas, dice que sintió una emoción muy grande que le llenó el pecho.

“Pensé como dice Mariposa Tecnicolor, canción de Fito Pérez, ‘Y hoy solo te vuelvo a ver’, estaba muy emocionado la verdad.

“Fue como volver a casa, cuando te vas lejos a estudiar, a trabajar y luego volvés a la casa, a la de tus papás, fue algo así, una sensación muy bonita, fue un reencuentro”, explicó emocionado.

En burbuja los fiebres pudieron volver a las gradas. Foto: Prensa Municipal Pérez Zeledón.

Don Víctor nos dijo que desde que los sureños sacaron a la venta las entradas no dudo ni un momento en comprarla y a eso de las 2:30 p.m estaba en su ciudad natal listo. A las 3:50 p.m se fue a parar solo afuera del portón sur, listo para el gran momento por el que esperó 20 meses.

“Cuando entré al estadio me recibió una muchacha de la organización y me ubicó, luego llegó doña Raquel (Hernández, gerente de Unafut) y me felicitó además por traer la mascarilla bien puesta, por cumplir el protocolo con vacunación completa y llegar a tiempo, tal y como estaba estipulado”, dijo.

Conforme pasó el rato fue viendo como el resto de fiebres iba llegando, poquitos, pero benditos. afortunados que tuvieron la opción volver a ver el fútbol desde las gradas.

En la entrada del estadio el ingreso de los aficionados era revisado contra lista y verificando el cumplimiento de requisitos. Foto: Prensa Municipal Pérez Zeledón.

Montenegro hasta bromeó que mañana va ir a buscar el número 61 en la lotería para ver si le jala suerte, como lo hizo este viernes. Nos contó que este viernes sintió una ilusión similar a la que tuvo cuando su equipo fue campeón en el Apertura 2017.

“Es un poco diferente en algunas cosas, pero sí es una sensación de satisfacción similar, muy bonita, una gran alegría. Ese día que quedamos campeones también estaba en el estadio (Rosabal Cordero) allí estuve con grandes amigos y gente muy querida. Celebramos bastante”, recordó.

Al igual que don Víctor la ilusión de muchos fiebres de reencontrarse con su amado equipo resucitará a partir de este fin de semana.