Un viejo conocido vuelve a Limón con una misión especial

Rónald Mora volverá al Caribe, para llevar a Limón Black Star al ascenso. Prensa LBS.

Un viejo conocido de los limonenses vuelve a la provincia del Caribe, ahora para intentar llevar a Limón Black Star al ascenso: se trata del técnico Ronald Mora.

El “Macho” está feliz de volver a entrenar en Limón, una tierra que ama, donde se siente amado y donde está acostumbrado a darle alegrías a la afición.

Según informó el club caribeño, su amplia trayectoria como jugador y entrenador en primera división y Liga de ascenso, estar muy al tanto de lo que sucede en la segunda división y tener ganas de hacer historia con Limón Black Star, fueron factores determinantes para que se diese su nombramiento.

“Limón es mi casa, me siento muy a gusto aquí, pero ante todo muy agradecido con esta oportunidad de volver a darle alegrías a una afición que siempre me ha apoyado. Tengo claro el objetivo que me plantea la dirigencia, pero más claro que hay un excelente grupo para soñar y que al final hagamos historia juntos”, afirmó.

El Macho se acompañará de Erick Ortiz como asistente; Carlos Darcia será el preparador físico; Alonso Carrillo el entrenador de porteros; la fisioterapeuta Beatriz Álvarez; el masajista Fernando Ford y Carlos Araica como utilero.

Los caribeños quieren llegar a primera división. Cortesía.

Uno más

Mora quiere lograr su cuarto ascenso como entrenador, ya que lo hizo con Carmelita en 1993 y en dos oportunidades en Limón, primero con la Asociación Deportiva Limonense en 1998 y posteriormente a Limón FC en el 2010.

“Sin ninguna duda quiero repetirlo en Limón y tenemos un plantel para luchar. Quiero darle alegría a esa afición que aunque hace años no estoy allí siempre me demuestra su cariño. Trabajaremos lo que sea necesario para alcanzar la meta, respetando por supuesto a todos los otros equipos”, amplió Mora, quien inició su trabajo en cancha la tarde de este lunes.

Limón Black Star inicia su participación en el Torneo de Clausura de la Liga de ascenso el próximo domingo a las 11 a.m., en el estadio Rafael Ángel Camacho, ante Turrialba.