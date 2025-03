Un zurdazo de su goleador mete a Cartaginés a la clasificación y pone a temblar a Saprissa

Cartaginés sacó un triunfo de oro este jueves en el estadio Piedades de Santa Ana, donde derrotó al equipo local y sigue metido en la la lucha por la clasificación.

De esta forma, los brumosos sacaron un triunfo en condición de visitante, una situación que les ha costado en los últimos torneos, pero donde empieza a ver la luz. El anterior juego de visita lo empató a un gol con Santos.

Mauro Quiroga llegó a su cuarto gol con el Cartaginés. (CSC/CSC)

El próximo partido será ante Puntarenas, líder del torneo, en el Fello Meza, que será uno de los juegos más atractivos de la fecha.

Santa Ana por su parte, ve cómo sus posibilidades de mantener la categoría se esfuman cada vez más y sigue hundido en el sótano de la tabla acumulada, lo que decidirá el descendido.

El gol fue obra de Mauro Quiroga, quien ya acumula cuatro goles en el torneo, en diez apariciones. El argentino es un típico goleador, un 9 estático, que baja poco, sabe pivotear, de buen cabeceo y que no desaprovecha un balón suelto en el área.

Así cayó el gol este jueves. En un tiro de esquina, Cristopher Núñez envió al segundo palo donde Randall Cordero saltó más que todos y puso la pelota al punto de penal. Quiroga estaba solo, paró la bola, la dejó picar y a boca de jarro, de zurda, abombó las redes.

Cartaginés fue práctico. Buscó un gol y lo cuidó hasta el final y se olvidó de eso que llaman juego bonito, que muchas veces es la principal apuesta del entrenador Andrés Carevic.

Santa Ana no encontró la dinámica de otras veces. Dio la sensación de tener el control de la pelota, pero no vimos los avances vertiginosos de Geancarlo Castro, ni de Mauricio Villalobos por los costados (jugó más al centro) y los locales perdieron en profundidad.

El juego fue disputado pero aburridón. (SAFC/SAFC)

Además, cuando se vio con el marcador en contra, no solo no tenía ese vértigo que hace falta o la creación en el mediocampo, sino que tuvo que luchar contra un equipo bien ordenado, cuya defensa no se anduvo con contemplaciones.

Las jugadas con claridad de gol fueron pocas. Al 15, Marco Ureña se sacó tres marcas de encima, en un “zigzagueo” buscando el marco pero su remate salió ligeramente desviado. Hubiera sido un golazo.

Los demás intentos fueron remates flojos, algunos a puerta, que los porteros Briceño y Patrick Pemberton controlaron y otros desviados.

Fred Suárez hizo uno de los más peligrosos, al cierre del primer tiempo, la bola se fue prensada contra el suelo, dando botes y esquineado y Briceño apenas le pudo llegar con la punta de los dedos.

El juego no levantó en intensidad. Fue plano.

Cartaginés seguirá en disputad e lso puestos de clasificación. (SAFC/SAFC)

Al 79, se dio una tarjeta roja para Nixon Rocha, por una agresión sin balón al defensor Randall Cordero. Allí parecía que la suerte estaba echada y que los brumosos sacarían tres puntos valiosos en esa lucha contra Saprissa por el cuarto puesto.

Ya no pasó nada más. Cartaginés sacó la maña, jugó con el reloj, enfrió el partido, Santa Ana intentó apurar, pero faltó calidad y sobró oficio en los brumosos. Triunfo brumoso fue merecido.