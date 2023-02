Una “araña” se pasea por las calles heredianas

Alfa Romeo Spider, propiedad de Sebastián Cover. Cortesia.

Sebastián Cover es un enamorado de los autos clásicos y hace ocho años le puso bonito para ahorrar y así tener platica para hacerse de su primera nave: un Alfa Romeo Spider, del año 85.

Este amor por los autos viejitos se inició por su papá, don Wallace, quien también es un apasionado de los clásicos y gracias a él consiguió esta joya americana.

“Crecí enamorado de los carros clásicos y cuando trabajaba y me iba bien. Sentí que era el momento de comprarme un carro, pero no quería algo moderno, buscaba algo diferente.

“El dueño de este carro era un cliente de mi papá, don Mauricio Feoli, que descance en paz. Cuando él lo adquirió lo había restaurado por completo pero, lamentablemente, se enfermó y no lo pudo disfrutar mucho.

“Don Mauricio falleció y, al inicio, sus hijos querían dejarse el carro, pero al tiempo contactaron a mi papá para ver si estábamos interesados en este vehículo y sin pensarlo lo adquirí”, dijo.

El Spider tiene dos carburadores dobles que le da un sonido muy bonito. Cortesia.

Una joyita

Sebastián siente que se pegó la lotería, porque adquirió un carro antiguo completamente nuevo.

“Sé que él lo había traído de Estados Unidos y le metió mano en el motor, los carburadores, la pintura y la tapicería. Cuando lo compré estaba completamente restaurado y de este modelo hay muy pocos en el país”, comentó.

Este Spider, versión americana, es descapotable y su capacidad es para dos personas. Como dice el dueño, es antisuegras.

“El carro es manual, de 5 velocidades, su tapicería es negra y el auto es amarillo. Su motor es de 2.000 centímetros cúbicos; la lona es negra y posee 2 carburadores dobles, eso es como que tenga 4 carburadores, consume más gasolina y en este caso suena muy rico.

“Tiene otros detalles; los asientos son negros, el volante es de madera, así como la marcha. Mecánicamente, al carro no ha habido que hacerle mucho, apenas lo compré le reparé la bomba de clutch y los frenos”, manifestó.

Cover confesó que tuvo que restaurarlo a la brava, pues hace 3 años tuvo un accidente en el centro de Heredia y, afortunadamente, a él no le pasó nada.

El vehículo tiene un volante de madera. Cortesía.

“Prácticamente ya lo tengo, pero debo esperar a que pase la revisión técnica, que le toca en febrero. El carro prendió fuego y le tuve que pintar el frente, arreglarle cosas mecánicas. Además, me tocó cambiarle el parabrisas, lo mecánico y hacerle la instalación al carro.

“El daño fue del parabrisas delantero hacia adelante y en el motor. Fue un proceso lento, porque no se consigue nada en el país, todo hay que mandarlo a traer y había que hacer todo poco a poco para que saliera bien”, añadió.

Sebastián usa su carrito casi todos los días, pasea en él y, a veces, se va a hacer mandados.

“En realidad me han preguntado del carro porque a la gente le llama la atención el sonido, el tipo de vehículo. Lo piropean y me han ofrecido plata, pero le tengo mucho aprecio y no me ha pasado por la mente venderlo, a menos de que sea por una necesidad”, comentó.