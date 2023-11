Saludos fiel afición rojinegra, el día de mañana nos jugamos el primer partido de una final de un torneo internacional. No faltarán aquellos que le tratarán de bajar la importancia a este certamen.

Nosotros como equipo grande debemos a ir por todos los torneos, ya le pasamos por encima al rival de turno en la Copa Nacional, ahora toca enfrentarnos a un rival complicado con el que iremos a jugar con todo.

Al adversario se le puede tener respeto, pero nunca miedo; ya unos llegaron con mucha soberbia a jugar contra el Real Estelí, terminaron humillados y eliminados, así que nosotros no podemos caer en ese exceso de confianza.

25 de noviembre del 2023. Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela. 20:00 hrs. La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) se enfrenta al la Asociación Deportriva Guanacasteca (ADG) en la última jornada del Torneo de Apertura Promérica del Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División.

Alajuelense debe salir a ganar en Nicaragua, más sabiendo que un gol como visitante es criterio de desempate en dicho torneo. Triunfa es un deber siempre para nosotros, no espero nada menos que un buen resultado en nuestra visita al norte, tenemos una gran escuadra.

Si bien es claro que ningún partido es fácil, no se puede andar especulando con resultados en los partidos de ida y vuelta, por lo que pido mucha seriedad a nuestros jugadores y cuerpo técnico. No podemos salir experimentando planteamientos o con jugadores en posiciones que no les corresponden.

Nosotros como afición nos corresponde apoyar y señalar, constructivamente, lo que no nos parece en nuestro equipo.

Vamos a jugar una final más, una copa más… Pero estimada afición estaremos jugando, simultáneamente, las semifinales del Apertura 2023, iniciando el sábado 2 de diciembre contra un rival que ya conocemos y que ellos también nos conocen. En un semestre este será el quinto partido que juguemos contra Herediano, nuestro rival en estas semifinales.

¿Creen que busco una excusa mencionando esto? Nunca, simplemente quiero que se sientan orgullosos querida afición, somos el único equipo que puede presumir esto.

¡VIVA LA LIGA HOY Y SIEMPRE!

