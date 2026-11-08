Una de las caras que más esperan en Saprissa ya se asoma para el juego contra Puntarenas FC

Hernán Medford sigue remendando su alineación pese a las bajas en su once. (Jose Cordero/José Cordero)

Saprissa y Puntarenas FC se medirán este domingo a las 4 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás, para disputar un juego de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026, el cual es vital especialmente para los morados.

Los morados buscan un triunfo que los devuelva al primer lugar del certamen tras la derrota de Sporting y el triunfo de Cartaginés, en un momento que podría ser clave a falta de solo dos fechas para el fin de la primera fase.

El Monstruo sigue de malas, pues aún no logra recuperar a los lesionados Sebastián Acuña, Sebastián Padilla y Orlando Sinclair, pero ya figuran en la banca Pablo Arboine y Kendall Waston.

Otra baja es Luis Paradela, sancionado con un partido por acumulación de amarillas.

Saprissa saldrá con Abraham Madriz; Joseph Mora, Gerald Taylor, Douglas Sequeira, Albert Barahona, Mariano Torres, Fidel Escobar, Andrey Soto, Dereck Woodly, Gerson Torres y Newton Williams.