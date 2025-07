Una de las máximas leyendas de Newell’s habló de Keylor Navas y le tiró con todo

El exvolante argentino Maxi Rodríguez, “basureó”, al portero costarricense Keylor Navas, al manifestar su falta de profesionalismo en el manejo de su traspaso al Pumas de México.

Keylor Navas fue un ídolo el semetre pasado con Newells. (Facebook NOB/Facebook NOB)

Rodríguez hizo las ligas menores con el Newell’s, y es hincha confeso de ese equipo. También se retiró con la Lepra convirtiéndose en una de sus más grandes leyendas.

“Uno tiene que ser profesional, eso es lo más importante, vista la camiseta que uno vista, le hablo por el amor que le tengo al club pero siempre el jugador debe ser profesional como los dirigentes deben ser profesionales en todos los sentidos”.

Messi y Maxi Rodríguez, ambos hinchas del Newells. (X/X)

Navas jugó con el Newell’s el semestre pasado, luego que el club argentino confió en él cuando no encontraba equipo.

No obstante, apareció el Pumas de México interesado y el costarricense expresó que quería irse. La negocación fue tensa, la prensa argentina dijo incluso, que Navas no jugó en el debut porque no lo quería hacer, pese a estar enfermo.

Para el segundo partido, este domingo ante Banfield, según la prensa argentina, Navas no quiso ser titular y Cristian Fabbiani, técnico de la Lepra, lo sacó de la convocatoria. En la noche, se supo el acuerdo con Pumas.