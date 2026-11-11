Una fotografía de Kenneth Vargas en Costa Rica despertó preocupación entre sus seguidores

El delantero Kenneth Vargas reapareció en Costa Rica y una imagen mostraría que el jugador pasa por un momento difícil.

Este martes, Huevito subió a sus redes sociales una foto en la que aparece al lado de su bebito; un detalle llamó la atención.

Vargas tiene una especie de férula en la pierna derecha, pero se desconoce qué tipo de lesión tiene el exjugador de Alajuelense.

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Kenneth Vargas está en Costa Rica y una imagen muestra que no la estaría pasando bien. Foto: Instagram Kenneth Vargas. (Foto: Instagram Kenneth Vargas. /Foto: Instagram Kenneth Vargas.)

Ausente

Kenneth no ha jugado desde el 25 de octubre pasado, en el partido entre su equipo, el Kalamata FC de la Superliga de Grecia, y el Olympiacos, duelo en el que cayeron goleados por 5-0.

A mediados de octubre, el exfutbolista de Herediano anotó un doblete frente al PAOK, después de superar una molestia que lo tuvo dos meses alejado de las canchas.

Y antes de esa lesión, el último partido que había disputado el extremo fue el 22 de agosto, en la derrota de su club frente al Aris, encuentro en el que también convirtió un gol.