Una guerrera de la carretera demuestra que las motos pandilleras también son cosa de ellas

Sirian Quesada es feliz e la vida con su moto Harley Davidson Iron (Marvin Caravaca)

Cuando Sirian Quesada anda en carretera a bordo de su Harley Davidson Iron 2019 de 1200 cc, no solo llama la atención donde sea que vaya, sino que, además, demuestra con creces como ellas también pueden ser las dueñas del camino.

La pasión por las motos es algo que siente desde que era solo una chiquilla, pues aprendió a manejar muy joven y hoy es la presidenta del grupo Lady’s Road, una banda de chicas que comparten el mismo gusto por estos vehículos, más allá de las marcas y modelos.

La bicha que maneja además es muy especial; en ella ha viajado a países como Nicaragua y Panamá donde el grupo que preside también opera y tiene sus representantes.

La Harley - Davidson modeleo 2019, Iron 1200 de Sirian Quesada es toda una joyita. (Marvin Caravaca)

Esta vecina de San Rafael Arriba de Desamparados y diseñadora gráfica es toda una muestra que muchas pasiones no conocen de géneros.

¿De donde nace su pasión por las motos?

Desde muy joven; de hecho, era menor de edad cuando tuve mi primera moto. Sufrí bastantes caídas, pero con el tiempo uno aprende. Después compré una pistera 250, todos mis amigos cambiaron de moto y yo los seguí, empecé a andar con la gente de las pandilleras.

Hace 20 años compré la primera pandillera y hace unos años adquirí la primera Harley, una Low y ahora que tengo esta Iron 1200. Ahorita tengo tres motos, para que no digan que solo los chicos coleccionan motos, yo también. Tengo una Intruder 800, la Low y esta.

La comodidad es uno de los puntos principales en esta Harley Davidson (Marvin Caravaca)

¿Cómo consiguió esta moto?

Yo estoy muy contenta con ella, la tengo hace dos años y noté demasiado la diferencia cuando la compré, porque es muy confortable cuando se hacen viajes largos. Me gusta viajar a Panamá y a Nicaragua, pertenezco a un grupo donde soy la presidenta internacional, entonces realmente, muy feliz con esta moto.

La compré en el CR Point de la Harley en San Rafael de Heredia, es una moto con la que yo viajo y no llegó tan cansada. El estilo es bastante alta, la cilindrada es buena para viajar largo, el asiento, todo está muy bien. Es una moto inyectada, 2019, entonces la confortabilidad es mucho mejor.

La Harley Davidson de Sirian Quesada además es pura potencia. (Marvin Caravaca)

Sirian Quesada nos habla de su moto Harley Davidson

Entonces, esta moto le dio justo lo que andaba buscando...

Esta moto es todo lo que no conseguí en todas las anteriores hablando de pandilleras, porque la Low que tengo es bastante dura, carburada y es muy distinta a esta. Esta me tiene muy feliz por ese detalle que no lo cansa a uno; sin embargo, le puedo decir que a lo largo de este tiempo he tenido diez motos de distintos estilos y sé que esta no será la última, quiero a futuro conseguir una Harley Dyna.

Háblenos un poco del club

Es un club por el que hemos luchado bastante, se llama Lady’s Road, tenemos un charter (grupo) acá, otro en Nicaragua, otro en Panamá, pero el tico es el charter madre. Se inició acá en el 2019, somos un club de mujeres, pero no quiere decir que los chicos no nos puedan acompañar, son bienvenidos.

Ahí estamos luchando, entre presidentes de cada país nos hablamos y comunicamos mucho, tenemos un reglamento y gran comunicación entre países. Yo trato de viajar cada dos o tres meses para poder darles apoyo a ellas allá y también lo hacemos vía teléfono.

Sirian Quesada es presidenta del Club Lady`s Road. (Marvin Caravaca)

¿Cómo es la sensación de andar en esta moto y en carretera?

Yo le puedo decir algo que para mí siempre ha sido muy importante, mi moto es mi psicólogo, es una libertad, es parte de nuestros códigos en Lady’s Road, lealtad, humildad y libertad, y esta última la tenemos muy marcada porque para nosotros eso es lo más importante, la libertad.

Cuando voy en la moto soy una persona unida con esa máquina, somos una sola, tenemos una conexión tan increíble. Eso es lo que se debe hacer en el camino para poder llegar al destino, manejar con cuidado, para poder disfrutar del viento, el agua, el sol, la noche. Siento que soy una sola con la máquina.