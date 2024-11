Una niña duerme feliz gracias al peluche que le regaló un aficionado de Saprissa

María Gabriela es una de las niñas que recibió un lindo regalo el año pasado, gracias a la lluvia de peluches que organizó Saprissa. Cortesía.

María Gabriela Estrada tiene 9 años y es amante de los peluches, por eso quedó fascinada con un regalo que le dieron en la Navidad del año pasado.

La pequeñita es parte de los miles de niños que reciben ayuda de la Asociación Obras del Espíritu Santo y el año pasado le obsequiaron un peluche con forma de unicornio, que fue donado por un aficionado de Saprissa en la lluvia de peluches que se llevó a cabo el 12 de noviembre del 2023.

Y nuevamente ositos, chanchos, jirafas y personajes animados serán los invitados de honor previo al duelo entre el Monstruo y Santos, que se jugará este domingo 10 de noviembre a partir de las 4 de la tarde, y con el que la “S” dará su “Banderazo navideño”.

Con la actividad se recogerán peluches para niños de la Asociación Obras del Espíritu Santo y de la Fundación Saprissa.

María Gabriela conversó con La Teja, desde el Centro Educativo La Alegría, que se localiza en Cristo Rey y habló de este presente.

“Me gustan los peluches, tengo algunos en mi cama y el año pasado me dieron este de unicornio durante la fiesta de Navidad, que se hizo en el estadio Nacional. Fue una sorpresa para mí, sinceramente no lo esperaba y me encantó, es muy bonito”, afirmó.

Esta niña no puede dormirse sin su peluche. Cortesía.

LEA MÁS: El padre Sergio habló de la lluvia de peluches del Saprissa: “es recibir un mensaje de ternura”

Esta estudiante de tercer grado contó que es muy cuidadosa con cada regalito que le dan y por eso el peluche lo tiene tal cual como cuando lo tuvo en sus manos por primera vez.

“Todos los días, luego de que arreglo la cama, lo pongo debajo de la sábana para que nadie me lo toque, porque se convirtió en uno de mis favoritos. Cada noche lo abrazo para dormir, porque sin un peluche entre los brazos no puedo dormirme. Tengo otros peluches, como un conejo, un osito cariñoso y un Stich (personaje de Disney)”, contó.

María Gabriela será una de las beneficiadas de la fiesta de Navidad 2024, que organiza el padre Sergio Valverde, presidente de la Asociación, y por eso le preguntamos si quería algún peluche en especial, esperando que algún aficionado saprissista la pueda complacer.

“La verdad es que sí, me gustaría tener un unicornio más grande”, dijo esta pequeñita.

Tome nota: El Sapri le pide que si llueve, ponga el peluche dentro de una bolsa plástica. Llegue al estadio antes de la salida de los equipos y los puede lanzar cuando el animador dé la señal.

Sublime

El padre Sergio Valverde, fundador y presidente de las Obras del Espíritu Santo, no ocultó su felicidad al saber que, un año más, el equipo tibaseño organiza esta actividad para hacer que miles de pequeñitos disfruten de una Navidad feliz.

“Gracias a Dios por esta obra de justicia social que ha tenido a bien el fútbol nacional, en este caso el Deportivo Saprissa, para poder llevarles a miles de niños esos peluches que los harán felices y que podremos entregar en la fiesta de Navidad que tendremos en todo el país”, afirmó.

LEA MÁS: Vea qué linda fue la lluvia de peluches en el estadio Ricardo Saprissa

El sacerdote describió el sentir de los niños cuando tienen en sus manos este tipo de presentes y destacó cuánto bien puede hacer un juguete en la vida de un chiquito, sobre todo los que viven en condiciones vulnerables.

“Los peluches son tiernos por naturaleza, son como el abrazo que, a veces, no reciben esos niños que han sido agredidos, abusados, que viven situaciones dolorosas. Es recibir un mensaje de ternura, especialmente, para esos infantes que necesitan cariño.

La actividad se hará antes del juego entre Saprissa y Santos. Albert Marín.

“Los peluches son hechos de un material suavecito, cuando un niño lo abraza se sana y los he visto cerrar los ojos, reír, llorar o, a veces, se quedan en silencio. Es tremendo y aquí es donde pienso: ‘Señor mío, cuánto bien puede hacer un peluche’. Ojalá que todos los morados se apunten a esta causa tan bonita”, afirmó.

El cura aprovechó para agradecer a todas las personas que quizás tienen ya su peluche en casa y lo llevarán a la Cueva el domingo, y desea invitar a todos los fiebres morados para que se unan a esta linda causa. El año pasado se recogieron más de 5.500.

LEA MÁS: Saprissa realizará una de las actividades más gustadas por su afición ante del juego ante Santos

“El domingo en el estadio se estarán vendiendo peluches, sé que habrá promociones y esto les llegará a miles de niños necesitados, sin ningún tipo de diferenciación, porque lo que queremos es alegrar esos corazones.

“Me permito recomendar que sean peluches que motiven a la paz, que no lleven juguetes con mala cara, con armas en las manos, si son bélicos nos veremos en la obligación de eliminarlos. Estamos deseando ver las caritas de los chiquitos cuando reciban su regalo, porque siempre se sorprenden y se sienten felices. Ese es el verdadero sentido de la Navidad y verlos así vale más que todo el oro del mundo”, dijo.