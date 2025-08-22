Una posible llegada ilusiona a los aficionados del Saprissa más que la de Vladimir Quesada

Marcelo Tulbovitz, es un preparador uruguayo que tuvo un exitoso paso por el Saprissa. Albert Marín. (Albert Marín)

En las últimas horas, el nombre del uruguayo Marcelo Tulbovitz comenzó a sonar con fuerza y el saprissismo está ilusionado con el posible regreso del preparador físico.

El sudamericano comenzó su laureada carrera en 1989, cuando llegó al club Progreso, en su país natal y años después llegaría a Costa Rica, en donde tendría una exitosa carrera y sería recordado con cariño por los aficionados tibaseños. En aquel momento los morados volaban física y mentalmente, pues además de preparador, Marcelo es un motivador innato.

Este viernes, trascendió que Vladimir Quesada regresaría a la dirección técnica del Saprissa, con Tulbovitz como preparador físico, ante la aparente salida de Paulo Wanchope como técnico del equipo.

LEA MÁS: Paulo Wanchope no seguiría en Saprissa y un viejo conocido sería su reemplazo

El uruguayo fue preparador físico del River Plate de Argentina. Instagram.

El salto internacional

De acuerdo con el medio El Observador de Uruguay, cuando llegó a Tiquicia, Marcelo escribió uno de los capítulos más especiales de su carrera junto a Hernán Medford.

“Con el Saprissa levantó siete títulos, incluido el histórico trofeo que hoy conocemos como Concachampions en el 2005 ante el Pumas de Hugo Sánchez. Esa conquista le permitió jugar el Mundial de Clubes, donde el Monstruo morado terminó en tercer lugar del planeta, una hazaña que los ticos no olvidan”, destacó el sitio web.

LEA MÁS: ¿Qué dicen en Saprissa sobre la supuesta llegada de inversores estadounidenses al club?

Luego de su paso por Costa Rica, trabajó junto a Guillermo Almada, Marcelo Gallardo y Martín Lasarte, logrando títulos en Uruguay, Chile y Argentina. Con Gallardo fue parte de la construcción de un River Plate campeón y temido, mientras que con Lasarte sigue sumando trofeos, el último en enero del 2024 con la Supercopa uruguaya.

En total, el profe ha trabajado en 16 clubes y dos selecciones (Costa Rica y El Salvador), en países como Uruguay, Chile, Argentina, México y Costa Rica.

En cuatro ocasiones fue reconocido como el mejor preparador físico del campeonato uruguayo en los premios Fútbolx100.