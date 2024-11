Una pregunta hizo que a Alexandre Guimaraes le hirviera la sangre luego del clásico

Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense, usó los puntos suspensivos para evitar decir palabras fuera de tono este sábado por la noche, luego del clásico nacional que su equipo perdió 3-0 contra Saprissa.

Con ese resultado, el León manudo perdió su invicto de 27 partidos, aunque se mantiene en la punta del torneo. El cierre del campeonato pinta para ser dramático.

Alexandre Guimaraes perdió la dulzura del carácter anter el cuestionamiento. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Guimaraes, siempre educado, utilizó los puntos suspensivos con mucho tacto para evitar lo que podría interpretarse como una grosería, tras la dolorosa derrota ante el archirrival.

Guimaraes hizo este comentario cuando le recordaron que, siendo técnico de otros equipos, nunca ha ganado en “La Cueva del Monstruo” con Herediano, Cartaginés, Belén y Alajuelense, y le preguntaron si creía que la curva de rendimiento de su equipo había empezado a decaer.

“Me sacás todos los fantasmas de hace 30 años de carrera; entonces sacáme también todo lo bueno que he hecho en estos 30 años”, comenzó su respuesta Guimaraes.

02/11/24 San José, Tibás, Estadio Ricardo Saprissa Aymá, Jornada 18 Clásico nacional, Deportivo Saprissa se enfrenta a liga deportiva alajuelense. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Luego de eso, pidió que le repitieran la pregunta y le dijeron lo de la seguidilla de partidos y Guima interrumpió y dijo que ya se acordaba.

“Es que me duele decirlo pero es un argumento fácil ante un resultado adverso, ¿cuál seguidilla?, nosotros hemos ido sumando hasta hoy para estar en el primer lugar, no veo por qué se menciona la seguidilla, estamos aquí, hemos ganado los punto necesarios para estar en primer lugar, por supuesto que estoy muy cab (...) con el resultado pero si están esperando que empiece a tirar (m...), a todo lo que pasó no será así. Yo soy acá responsable de esto, llevamos el equipo de la manera que lo queremos llevar, aunque estos resultados duelan mucho, tenemos claro el objetivo, nos toca perder sí, es una ca puntos suspensivos (ca puntos suspensivos)”.

Como dice el adagio popular, al buen entendedor, pocas palabras.