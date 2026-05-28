Unafut hizo un cambio en uno de los temas que más quejas generaba en el campeonato nacional

Unafut aprobó un cambio, para uno de los temas que más quejas generaban en el campeonato de la primera división.

Este jueves, la asamblea de presidentes de Unafut hizo varios ajustes, para la temporada 2026-2027 y uno de las modificaciones tiene que ver con la implementación de la norma sub-21, que ha generado debate en los clubes nacionales.

Sebastián Padilla (izquierda), del Municipal Liberia es uno de los jugadores que más minutos le sumó a la norma sub-21. Foto: prensa ML. (La Nacion/Cortesía Municipal Liberia)

Norma sub-21

Así funcionará la norma sub-21 a partir del torneo de Apertura 2026:

“Regla Sub-21: se aprobó una modificación al reglamento, estableciendo que los clubes deberán acumular un total de 810 minutos durante las 18 jornadas de la fase regular.

De esta manera, cada equipo podrá cumplir con el requisito mediante un promedio mínimo de 45 minutos por partido. Adicional, los jugadores nacidos a partir del 2006 que participen durante los partidos sumarán el 100% de minutos, eliminándose la escala de porcentajes".

Además, dio a conocer que el torneo de Apertura comenzará el domingo 26 de julio,.