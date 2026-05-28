Deportes

Unafut hizo un cambio en uno de los temas que más quejas generaba en el campeonato nacional

La asamblea de presidentes de la Unafut aprobó importantes cambios, de cara al torneo de Apertura 2026

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Unafut aprobó un cambio, para uno de los temas que más quejas generaban en el campeonato de la primera división.

Este jueves, la asamblea de presidentes de Unafut hizo varios ajustes, para la temporada 2026-2027 y uno de las modificaciones tiene que ver con la implementación de la norma sub-21, que ha generado debate en los clubes nacionales.

Sebastián Padilla de Liberia y Joaquín Aguirre de Pérez Zeledón van en disputa de la pelota en este compromiso por el Torneo Apertura 2025.
Sebastián Padilla (izquierda), del Municipal Liberia es uno de los jugadores que más minutos le sumó a la norma sub-21. Foto: prensa ML. (La Nacion/Cortesía Municipal Liberia)

Norma sub-21

Así funcionará la norma sub-21 a partir del torneo de Apertura 2026:

“Regla Sub-21: se aprobó una modificación al reglamento, estableciendo que los clubes deberán acumular un total de 810 minutos durante las 18 jornadas de la fase regular.

De esta manera, cada equipo podrá cumplir con el requisito mediante un promedio mínimo de 45 minutos por partido. Adicional, los jugadores nacidos a partir del 2006 que participen durante los partidos sumarán el 100% de minutos, eliminándose la escala de porcentajes".

Además, dio a conocer que el torneo de Apertura comenzará el domingo 26 de julio,.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
UnafutNorma sub-21Torneo de Apertura 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.