“Personalmente llamé al jugador y pedí disculpas, en ningún momento nuestra línea busca incitar el irrespeto, ustedes han visto por años nuestros post en RRSS, Chistian se mostró muy abierto y las aceptó, me manifestó no sentirse ofendido, sin embargo fue un desacierto el texto de la publicación, que no tenía nunca un ánimo de ofensa sino de resaltar su personalidad tan genuina y natural con la que él se dirige a la afición, ese calor humano que él irradia. No hay justificación que pueda subsanar lo sucedido, más que una sincera disculpa.