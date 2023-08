Unafut se metió en un broncón con FUTV y le cerraron la página Facebook ¿Qué sucedió?

Victoria Ross, preisdenta de Unafut espera que su organización pueda recuperar su Facebook. (Rafael Pacheco Granados)

Tal vez usted se haya dado cuenta en las últimas semanas de la ausencia de la Unafut en Facebook, el organizador del torneo es muy activo en redes sociales, pero en la más masiva de todas no se ve.

¿Qué pasó? Lo que sucede es que la organización tiene su cuenta suspendida, por lo que sus administradores no tienen acceso a ella ni tampoco puede ser vista ni encontrada por nadie.

Para saber el motivo del asunto hay que irse unas semanas atrás cuando el canal FUTV denunció ante Facebook que la Unafut estaba usando en su cuenta contenido intelectual que le pertenece, una de las cosas en que la red social es muy estricta.

Mediante un sistema tercerizado que vigila que el contenido, en este caso de FUTV, no se use por otros sin derechos o se cree contenido sobre los eventos que son exclusivos de ellos es que le cayeron a la publicación, hicieron el reporte y rapidito Meta, dueños del Face, bloquearon la página.

A la espera

En Unafut afirman estar tranquilos de que saldrán bien de la situación para recuperar la cuenta, la cual esperan tener de vuelta en las próximas semanas.

“Es una situación que, aparentemente, toma su tiempo el retiro del reclamo, ahora las redes sociales tienen todos los servicios automatizados y cómo logramos el proceso del retiro de los reclamos y recuperar las credenciales de la cuenta”, dijo Victoria Ross, presidente de la Unafut.

Ross aseguró que toda esta situación la sorprendió.

“El propósito de la Unafut no es solo la organización sino ver cómo mejoramos de la mejor manera la competición y ver cómo hacemos todos los procesos para mejorar el producto de entretenimiento y ampliar audiencias, eso es parte de la sociedad que nosotros y las ligas del mundo tienen con las empresas que tienen los derechos de transmisión y se hace en conjunto”

“Yo hasta ahora oigo un reclamo de una televisora en contra del rector de la competición, pero bueno, espero que sea un mal entendido que lo podamos resolver a futuro”, explicó.

A diferencia de ligas europeas en la que los organizadores son los dueños de los derechos y los negocia con las televisoras, en Tiquicia estás negocian directamente con los equipos, dejando a Unafut afuera del trato por completo.

Unafut ha hecho transmisiones en conjunto con FUTV, pero ni eso los salvó que el canal los acusara. (Rafael Pacheco Granados)

Buscamos a FUTV para tener su versión, nos pidieron que les enviáramos las preguntas por correo para que las verificara su departamento legal, las enviamos, pero no hubo respuesta tras varias horas.

Un broncón

Este tipo de situaciones suelen ser un broncón muy fregado que no se resuelve fácilmente o en ocasiones no se logra nada, según nos contó Esteban Jiménez, experto en ciberseguridad.

“Una página es propiedad de Facebook, la gente tiene la mala concepción que ellos abren una cuenta en alguna red social y es de ellos y eso no es cierto, ningún activo digital por el que usted no pague es suyo, ahí empieza el problema, creer que eso es de uno.

“Facebook recibe casi cinco billones de solicitudes diarias de soporte, lo cual es algo impresionante y es imposible que un ser humano pueda revisar eso, entonces ellos designan socios de confianza, tienen organizaciones, que muchas de ellas son empresas de mercado de renombre, las cuales delegan las verificaciones de las cuentas dentro de una serie de limitaciones.

“En una organización de fútbol el camino más correcto es ir hacia Concacaf y Concacaf tiene que contactar al socio oficial en Estados Unidos para agilizar o, al menos, gestionar el desbloqueo, pues tienen que hacerlo con una empresa registrada y verificada por Facebook en Estados Unidos”, explicó.

Este toque comentó ha funcionado un par de veces con equipos de fútbol acá, pero todo depende también de las configuraciones de seguridad que puso Unafut para recuperar la cuenta. Sino las tenían bien delimitadas, es muy difícil que salga.

Para Jiménez que FUTV haya retirado el reclamo y se haya retractado tampoco es garantía de nada para que el problema se resuelva rápido.

“Eso no cambia nada, eso tienen que manejarlo a lo interno de moderadores de Facebook y entra en esa cola de cinco millones de solicitudes por lo que no hay tiro, toca esperar, porque el negocio de Facebook no es estar atendiendo estas cosas”, destacó.

Este tipo de pasos hay que hacerlos caso inmediato al problema, por lo que para su opinión si no han hecho este paso y ya pasaron dos semanas y no se ha resuelto, el asunto no luce muy bien y podría durar meses.