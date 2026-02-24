Unafut sorprende con un importante cambio de cara al cierre de la fase regular del Clausura 2026

Unafut sorprendió con un cambio acerca del cierre de la fase regular del Clausura 2026.

Este martes, la organización dio a conocer que la jornada 14 se disputará del miércoles 1° al lunes 6 de abril.

“Este acuerdo fue tomado por la junta directiva con el objetivo de brindar flexibilidad a los clubes posterior al compromiso de la Selección Mayor en Jordania, aprovechando el espacio disponible en el calendario al no darse una segunda ronda electoral.

“Los partidos se distribuirán a lo largo de estos días, con excepción del sábado, atendiendo una solicitud de la Fuerza Pública”, informó Unafut.

LEA MÁS: Uno de los laterales más queridos en la historia de Saprissa analizó qué sucedió con Jorkaeff Azofeifa

Saprissa enfrentará a Pérez Zeledón, en la jornada 14. Foto: prensa PZ. (Prensa de Perez Zeledon/Prensa de Pérez Zeledón)

Los juegos de la jornada 14

La Selección de Costa Rica hará una gira por Jordania a finales de marzo. El primer partido será ante la Selección de ese país el próximo 27 de marzo y cuatro días después se medirá ante la República Islámica de Irán.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que las sedes y horas de los encuentros se comunicarán oportunamente.

LEA MÁS: Este es el gran error que Enrique Osses reconoce tras el clásico entre Saprissa y Alajuelense

En la jornada 14 se realizarán los siguientes duelos:

Sporting vs. Cartaginés, Puntarenas FC vs. Herediano, Alajuelense vs. Guadalupe FC, Municipal Liberia vs. San Carlos y Saprissa vs. Pérez Zeledón.