Unafut sorprende con un importante cambio de cara al cierre de la fase regular del Clausura 2026

Unafut dio a conocer un importante cambio de cara al cierre de la fase regular del torneo de Clausura 2026

Por Yenci Aguilar Arroyo

Unafut sorprendió con un cambio acerca del cierre de la fase regular del Clausura 2026.

Este martes, la organización dio a conocer que la jornada 14 se disputará del miércoles 1° al lunes 6 de abril.

“Este acuerdo fue tomado por la junta directiva con el objetivo de brindar flexibilidad a los clubes posterior al compromiso de la Selección Mayor en Jordania, aprovechando el espacio disponible en el calendario al no darse una segunda ronda electoral.

“Los partidos se distribuirán a lo largo de estos días, con excepción del sábado, atendiendo una solicitud de la Fuerza Pública”, informó Unafut.

Perez Zeledon enfrento a Saprissa
Saprissa enfrentará a Pérez Zeledón, en la jornada 14. Foto: prensa PZ. (Prensa de Perez Zeledon/Prensa de Pérez Zeledón)

Los juegos de la jornada 14

La Selección de Costa Rica hará una gira por Jordania a finales de marzo. El primer partido será ante la Selección de ese país el próximo 27 de marzo y cuatro días después se medirá ante la República Islámica de Irán.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que las sedes y horas de los encuentros se comunicarán oportunamente.

En la jornada 14 se realizarán los siguientes duelos:

Sporting vs. Cartaginés, Puntarenas FC vs. Herediano, Alajuelense vs. Guadalupe FC, Municipal Liberia vs. San Carlos y Saprissa vs. Pérez Zeledón.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

