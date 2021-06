“No es este el momento, no es al final del torneo, no es al final del segundo campeonato cuando yo puedo reclamar que en el primer campeonato sucedió algo y pedir por eso la nulidad de todo el torneo, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Yo no me guardo eso para el final, porque yo no solo asisto a las asambleas, sino que la valido con mi presencia y luego es que empiezo a hurgar para ver si tiene algún defecto, a pesar que ya fui, ya voté y ya reclamé”, comentó Rivera.