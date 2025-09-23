Deportes

Uno de los jugadores que la afición tanto extrañaba podría volver a jugar con Saprissa

Vladimir Quesada sorprendió con algunos nombres en la suplencia del Saprissa, para el juego contra Pérez Zeledón

Por Yenci Aguilar Arroyo

Saprissa está enfrentando a Pérez Zeledón, este lunes por la noche y hay nombres que llaman la atención en la suplencia del cuadro morado.

El técnico Vladimir Quesada convocó de nuevo al volante Mauricio Villalobos, quien se lesionó a finales de agosto, por un esguince de tobillo.

El hermano de Gloriana es de los que mejor torneo ha tenido con los morados y por eso, muchos aficionados estaban esperando su regreso.

Conferencia de prensa y presentación de Erick Lonis y Mauricio Villalobos en Deportivo Saprissa / Foto John Durán
Mauricio Villalobos está en la suplencia del Saprissa, para el juego contra Pérez Zeledón. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Otros nombres que sorprendieron en la banca del equipo saprissista son el delantero Johnny Myrie, quien es primo del defensor Kenay Myrie y de Sebastián Garro, quien es mediocentro ofensivo.

Los morados se juegan más que los 3 puntos ante Pérez Zeledón. El encuentro dio inicio a las 8 p.m. y se puede ver por FUTV.

Johnny Myrie fue tomado en cuenta en el primer equipo de Saprissa
El delantero Johnny Myrie es primo del defensor Kenay Myrie. Prensa Saprissa. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)
