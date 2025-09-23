Uno de los jugadores que la afición tanto extrañaba podría volver a jugar con Saprissa

Saprissa está enfrentando a Pérez Zeledón, este lunes por la noche y hay nombres que llaman la atención en la suplencia del cuadro morado.

El técnico Vladimir Quesada convocó de nuevo al volante Mauricio Villalobos, quien se lesionó a finales de agosto, por un esguince de tobillo.

El hermano de Gloriana es de los que mejor torneo ha tenido con los morados y por eso, muchos aficionados estaban esperando su regreso.

Mauricio Villalobos está en la suplencia del Saprissa, para el juego contra Pérez Zeledón. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Mauricio Villalobos tuvo que luchar contra heredianos para ser saprissista

Otros nombres que sorprendieron en la banca del equipo saprissista son el delantero Johnny Myrie, quien es primo del defensor Kenay Myrie y de Sebastián Garro, quien es mediocentro ofensivo.

Los morados se juegan más que los 3 puntos ante Pérez Zeledón. El encuentro dio inicio a las 8 p.m. y se puede ver por FUTV.