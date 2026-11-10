Uno de los más reconocidos guitarristas de rock se rinde ante el costarricense Kenneth Tencio

El reconocido guitarrista Slash, de la icónica banda Guns N’ Roses, se rindió ante el deportista costarricense Kenneth Tencio.

Este lunes, el músico compartió un video del atleta cartaginés de BMX freestyle, mientras lo está dando todo en una competencia (no especificó donde), y compartió un texto que publicó el tico:

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El reconocido músico Slash se rindió ante el atleta costarricense Kenneth Tencio. Foto: cortesía. (Cortesía: Olman Mora/La Nación)

“Repost from @kennethtencio ‘Costa Rica, Kenneth Tencio, here we gooooooo’ Mirra estaría orgulloso (en alusión a Dave Mirra, una figura del freestyle que falleció en el 2016)”, mencionó el artista estadounidense en su cuenta de Instagram.

En el cierre del 2026

Tencio tiene un apretado calendario en el cierre del 2026.

El 15 de noviembre, organizará y participará en un torneo internacional de categoría C1, en el BAC Park by 10Cio, ubicado en Jacó.

Slash se rinde ante Kenneth Tencio.

Además, participará en la Copa del Mundo de BMX Freestyle en Sakai del 26 al 29 de noviembre.

Esta competencia, que se desarrollará en Japón, corresponderá a la cuarta y última ronda del circuito mundial de 2026.