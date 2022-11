Uno de los más sorprendidos de estar en Qatar 2022 llegó a la selección este sábado

Patrick Sequeira se integró a la selección de Costa Rica este sábado. Foto: Prensa Fedefútbol

Previo a que se diera a conocer la lista de jugadores convocados para Qatar 2022 se habló demasiado de quiénes serían los porteros convocados además de Keylor Navas.

Al final Esteban Alvarado y el joven Patrick Sequeira fueron los elegidos. El meta de 23 años del Lugo de la segunda división de España se incorporó a la Sele este sábado aún sorprendido por su llamado.

El limonense tenía toda la fe de ser convocado, pero sabía que la competencia era difícil, por lo que hasta no escuchar su nombre no se hizo a la idea de que estaría en la Copa del Mundo.

Ya en Kuwait a Patrick le cayó la peseta de donde está metido y la experiencia que se le viene.

“Todavía no lo he terminado de asimilar, fue una noticia demasiado grande, es un sueño por el que he trabajo mucho tiempo, lo estoy alcanzando a una corta edad y estoy muy agradecido”, expresó a Radio Columbia a su llegada al país asiático.

La manera cómo se enteró que estaría en la Copa es algo que al acordarse lo emociona y le eriza la piel.

“Cuando me enteré que estaba convocado yo estaba en una concentración con el equipo y en el hotel con todos los compañeros me di cuenta. Estaba desayunando y ahí me llamó el director deportivo y me lo comunicó, fue mucha alegría”, añadió.

A la Sele solo faltan por incorporarse tres jugadores: Jewisson Bennette, quien llegará este domingo, y Francisco Calvo y Keylor Navas que lo harán este lunes.