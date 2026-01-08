Uno de los refuerzos del Saprissa llegará al país en las próximas horas

El delantero panameño Tomás Rodríguez ya viaja a Costa Rica para unirse al Deportivo Saprissa.

Este miércoles, el jugador de 26 años, subió una historia en sus redes sociales, mientras esperaba abordar un vuelo que lo traerá a nuestro país.

El jugador tenía en brazos a su hijo Thiago, dentro de la terminal aérea.

|El delantero Tomás Rodríguez viajó a Costa Rica este miércoles, para unirse al Deportivo Saprissa. Foto: Instagram Tomás Rodríguez. (Foto: Instagram Tomás Rodríguez./Foto: Instagram Tomás Rodríguez.)

La llegada de Tomás Rodríguez

El 29 de diciembre anterior, Saprissa oficializó la llegada de Rodríguez al cuadro morado.

El futbolista llega al equipo tibaseño por un año, en condición de préstamo.

Saprissa debutará ante Puntarenas FC el 13 de enero, en el estadio Ricardo Saprissa y posiblemente, el jugador canalero no podría debutar contra los naranjas, ya que aún no cuenta con el permiso de trabajo emitido por las autoridades de Migración.