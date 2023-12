Uruguay de Coronado cortó por lo sano con relación que tenía con el Saprissa

Uruguay de Coronado cortó por lo sano con el convenio que tenía con el Saprissa. (JORGE CASTILLO)

Mediante un comunicado de prensa, el club Uruguay de Coronado de Liga de Ascenso comunicó este miércoles que cortó por lo sano con la relación que tenía con el Deportivo Saprissa.

Los lecheros firmaron desde abril del 2021 un convenio deportivo con el Monstruo, en el que este le enviaba talentos para que militara con ellos en la segunda división, sin embargo, lo acabaron antes del tiempo estipulado.

“Recordemos que el convenio finaliza en abril del 2024 sin embargo, se decidió finalizar dicho convenio de mutuo acuerdo entre ambas partes por los intereses deportivos de los dos clubes.

“Agradecemos las instancias de cooperación que tuvieron los señores Juan Carlos Rojas y Gustavo Chinchilla, seguimos adelante en nuestro proyecto deportivo de cara al torneo venidero”, dice el comunicado publicado en las redes sociales de los aurinegros.

Los morado enviaban al Uru, jugadores que no tenían cabida en su plantilla y que no posicionaban en otro club de primera división, sin embargo, en la mayoría de los casos no dieron el rendimiento y resultados que se esperaban.

Muestra de ese detalle es que ante el anuncio, en las redes sociales del club coronadeño, la mayoría aplaudió la decisión al ser un convenio “que no estaba dejando nada” y piden que ojalá den oportunidades a los talentos locales o de zonas cercas como Moravia, Guadalupe y sus barrios.

“Espero que la dirigencia vea en Purral, Curu, Ipís, Vista de Mar. También que hay mucho talento para llevar a sus filas.

“El Uruguay debe de buscar gente en canchas abiertas o en segunda, no traer prestados jugadores que se creen Messi, pero que solo caminan en la cancha porque vienen de X equipo de primera. En segunda se gana poniendo agallas, ningún equipo triunfa con el nombre”, destacaron algunos comentarios.