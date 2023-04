Uruguay de Coronado y su receta para tener el único estadio que abrirá por completo en segunda

El estadio Labrador de Coronado fue el único que salió bien calificado en la Liga de Ascenso. Foto: Prensa CSU

El Uruguay de Coronado está instalado en los cuartos de final de la Liga de Ascenso, fase en la que enfrentará al Municipal Liberia y, a diferencia de los otros rivales en esa instancia, es el único que en este momento solo tiene que preocuparse de la parte deportiva.

Este jueves, cuando el Comité de Licencias de la Fedefútbol dio a conocer la lista de los estadios que serán cerrados por incumplimientos al reglamento, destacó que solo el estadio Labrador, en el centro del cantón lechero, se fue invicto, sin problema alguno en la segunda división.

En la Liga de Ascenso, Licencias ordenó el cierre de 16 de 18 estadios. En el caso del Edgardo Baltodano de Liberia, le inhabilitó una gradería, es decir, también enfrenta problemas.

La Teja habló con Freddy Campos, presidente del Uruguay, quien nos contó “su receta” y la sensación de ser el único equipo que se salió del sacó en un tema que ha sido caótico en la segunda.

“Es una situación bastante complicada para todos, porque hay que entender algo, la mayoría son estadios municipales, sin convenios ni nada de eso, son muy pocos los equipos que son propietarios de los estadios, lo que perjudica la buena intención que tengan los compañeros para tener sus instalaciones en óptimas condiciones, pues dependen de otros.

“En el caso de nosotros, el estadio es municipal, pero lo tenemos en administración. ¿Qué es lo que hace uno en esos casos? Diay, se tiene que comprometer, darle mantenimiento. Cuando Licencias llega y nos hace las observaciones de las cosas que tenemos que mejorar, nos ponemos a trabajar en lo que nos pidieron, porque si lo tenemos en administración, el estadio tiene que lucir bien”, comentó.

Cuando el Comité llegó el año pasado al estadio Labrador no es que estaba puros dieces, Campos reconoció que sí les hicieron muchas observaciones que los pusieron a bretear a marchas forzadas.

“Nos pidieron instalar orinales en los camerinos, ganchos en los camerinos, teníamos sala de doping, pero no teníamos ducha, por lo que hubo que construir un baño aparte pegado a la sala, para que cuando se hagan pruebas tengan el baño a mano. La sala de prensa tuvimos que remodelar.

“Luego, las graderías tuvimos que numerarlas de nuevo y marcar las zonas de emergencia, así como la zona de la Ley 7600. Eran cosas que teníamos que darles prioridad para no entrar en problemas, sino a dónde te vas a ir a jugar, aparte que acá tienes tu liga menor, para sostener el proyecto, era prioridad seguir todas las recomendaciones”, destacó.

Freddy Campos, presidente del Uruguay de Coronado, explicó el trabajo que hicieron para cumplir con el Comité de Licencias en el estadio Labrador. (Jose Cordero)

La primera vez que les hicieron una advertencia fue hace como un año, dijo Campos, luego le dieron una prórroga a todos los equipos para ponerse al día y fue en ese periodo que en el equipo se pusieron a bretear para que no los agarrara el toro, como le paso a otros tantos.

“Nosotros fuimos mandando fotos de las mejoras, luego vino Licencias, inspeccionó y se dio cuenta que en realidad se estaba trabajando y cuando hicieron la última inspección es que nos dieron la luz verde. Eso fue hace unos 22 días.

“A nosotros nos hacen las observaciones y luego nos pusieron una prórroga, ahora en marzo, que sabíamos que había cumplir porque cuando vinieron, ya luego de eso, era la inspección final y sabíamos que era que daban un sí o un no, ya gracias a Dios teníamos todo listo”, recordó.

El coronadeño lo que sí eludió responder en varias ocasiones fue el porqué su club sí pudo cumplir y los demás no, pues insistió que cada caso es muy diferente. A ellos, insistió, tener autonomía para poder trabajar los ayudó mucho.

“¿Qué le dice a usted que, de 18 equipos, solo ustedes pudieron cumplirlos todos?, es un dato muy fuerte”, le consultamos

“Pues sí, pero repito, no todos los estadios son iguales, hay estadios que son más complicados, los muros no están a los 2 metros 20 de la raya de cal, donde termina el marcado de la cancha, es muy difícil para un equipo, por ejemplo, tener que correr una tapia porque tiene una gradería.

“No todos tenemos un estadio con un espacio amplio como el Labrador, que no tenemos esos problemas de muros, lo que me han comentado compañeros de otros equipos que sí les pasa, o los camerinos, por lo que no entro a juzgar el trabajo de otros”, finalizó.