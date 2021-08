Utilero de la Liga calienta el clásico con polémica foto en el "estadio de las gallinas"

Walter Rodríguez, utilero de la Liga quien tiene 25 años breteando para el equipo rojinegro, calentó el clásico de esta mañana con una polémica foto.

Rodríguez publicó en Instagram una imagen en el túnel de "La cueva" donde sale él con unas gallinas que agregó en edición. Además escribió: "Stadium of the hens (Estadio de las gallinas), de primero porque creo en mi Liga”.

Walter Rodríguez (Captura de Instagram)

Entre semana, los morados también calentaron el partido al estilo de la película It, con varios globos y capas amarillas hicieron alusión a fantasmas, monstruos y al número 29, que refleja la cantidad de copas que tienen los manudos desde hace varios años.

En La Cueva asustan... 😱👻



Boletos disponibles en Servimás, Tiendas Saprissa y https://t.co/0rmys3bYm8 pic.twitter.com/1Ixl4crzhF — Deportivo Saprissa 🏠 (@SaprissaOficial) October 24, 2017

20+10= 30 🤔



Por cierto, nos vemos el 29 en el #ClásicoCR 👻 pic.twitter.com/PEvKq2jgh5 — Deportivo Saprissa 🏠 (@SaprissaOficial) October 23, 2017

Saprissa recibirá a Alajuelense este domingo a las 10:55 a. m. en "La Cueva".

