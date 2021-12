Valeria del Campo sobre su título en México: “Hasta hoy no dimensiono lo que pasó, me cuesta un poco”

Valeria del Campo escribió su nombre en la historia como la primera tica en coronarse campeona en el competitivo torneo femenino mexicano.

La exsaprissista fue protagonista de lujo, titular en el juego final, el pasado 20 de diciembre, en el que jugó hasta el minuto 81 y en el que tuvo un desempeño a la altura de sus compañeras.

En el primer juego, la costarricense ingresó de cambio, al minuto 82. O sea, jugó 91 minutos de la gran final.

Valeria del Campo dejó bien alto el nombre de Costa Rica en México. (Cortesía)

Las rayadas quedaron campeonas ante Tigres, un clásico rival de la misma ciudad. La victoria se la llevaron en penales tras empatar 2-2 en casa en la ida y 0-0 en la vuelta, en el estadio de las tigresas.

Valeria ya está en el país y atendió a La Teja vía telefónica para contarnos su vivencia en el fútbol mexicano.

- ¿Cómo analiza su experiencia en México?

Me atrevería a decir que fue muy bonita, no es un proceso sencillo adaptarse de un país a otro, hay que comer diferente, conocer personas y el ritmo de juego es complicado porque son profesionales, se dedican a eso y el nivel tiende a aumentar. Disfruté mucho, fui de menos a más.

- Aquí se transmitió el partido final y el ritmo se vio altísimo, ¿cómo pudo adaptarse a eso?

La celebración de Monterrey fue espectacular, lo hicieron ante Tigres y de visita. (Cortesía)

Al inicio fue de lo que más me costó, en la parte física hay que ser muy constante, traté de hacer trabajos extras para compensar el nivel de ellas y luego se facilitó en cierto punto de la temporada. Fue complicado, está claro, pero es parte del proceso.

- ¿Cómo se siente con el título?

Me alegra mucho y me honra, pero mis éxitos no son míos, son de mi familia y de amigos, de las personas que están a mi lado. Y por supuesto es un trabajo de equipo.

- ¿Cómo estamos acá comparado al nivel del fútbol mexicano?

Es feo comparar y es complicado, para hacer la comparación correcta, las métricas deben ser similares y por el hecho de que sean profesionales ya nos sacan gran ventaja. Las condiciones son mejores y facilita que puedan hacer bien las cosas. Acá hay muchas jugadoras con talento que deberían estar fuera del país. Creo que no estamos mal, las cosas se hacen bien, pero queda mucho por recorrer.

- ¿Qué le pareció la ciudad de Nuevo León?

Es muy bonita, hay mucho qué hacer, diferentes lugares turísticos muy bonitos para conocer y la gente me recibió muy bien, con mucho calor. La comida es buenísima, es de las cosas que más disfruté, pero el clima es extremo, en verano hace mucho calor y ahora que me vine entró el invierno y se sentía muy frío.

- ¿La rivalidad entre Tigres y Monterrey se asemeja a la de la Liga y Saprissa?

A lo mejor a nivel masculino, pero en Nuevo León hay muchas más personas. En Nuevo León tiene una pasión desbordada.

- ¿Se le adelantó el regalo del Niño con el título?

La defensora tiene contrato hasta agosto con las rayadas. (Cortesía)

Realmente sí. Hasta hoy no dimensiono lo que pasó, me cuesta un poco, lo gané. Lo hice con un grupo de personas que en poco tiempo he logrado tenerles un cariño grande. Son compañeras de equipo y eso lo hace bonito. Hay momentos difíciles que uno pasa estando fuera de casa y que hace que las cosas sean más complicadas, pero al llegar al punto de éxito se disfruta más.

- ¿Qué le pide al 2022?

Mucha salud para mí, para las personas queridas y que me permita disfrutar más alegrías.

- ¿Seguirá vinculada al club?

Mi contrato termina en agosto.

- ¿Espera tener más minutos?

Al final es parte de la misma competencia y del proceso. Al final del torneo terminé jugando más y eso me llena de responsabilidad.