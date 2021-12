Valerie Valverde, la única liguista en familia de diez morados

Valerie Valverde Díaz, de 28 años, es la única liguista en una familia de morados, recuerda que cuando ya tuvo decisión propia en gustos, escogió León por encima del Monstruo.

Ella es la reina de belleza petite de Royalty Academia Costa Rica y confía en que su equipo sacará la serie ante Saprissa, para lograrlo la Liga tiene que vencer a Saprissa este domingo a las 5 p.m. en la Catedral. Con el 1-0 le alcanza.

- ¿Cómo se hizo liguista?

Desde que tengo decisión propia porque toda mi familia es saprissista. Como a los siete años que comienza uno a saber lo que le gusta. Primeramente fue por los colores, me gusta el rojo para vestir, más que nada por los colores y luego me gustó el equipo, los jugadores.

- ¿Cuáles miembros de su familia son morados?

Todos, papá, mamá, mis ocho hermanos, mis tíos, mis primos y demás familiares.

- ¿Alguna vez fue al estadio?

No soy de ir al estadio, me da miedo con lo de la ultra y las barras y ya le han pasado cosas a mis familiares. Una vez fui y otra vez me quedé afuera. Ambas en el Morera Soto.

- ¿Cuál es el clásico que mejores recuerdos le trae?

Hay uno que disfruté mucho en el 2013, era más aficionada, lo recuerdo porque lo viví intensamente, perdimos y por allí fue donde empecé a dejar de ser tan envenenada (le trajo suerte porque al final ese año Alajuelense fue campeón).

- ¿Cuál es el clásico que peores recuerdos le trae?

Los últimos, el de la semifinal pasada (4 a 3 en el Saprissa y 2 a 2 en Alajuela).

-¿Cuál es su jugador favorito de Alajuelense?

- En estos momentos Celso Borges.

-¿Y de los jugadores del pasado, tenía alguno favorito?

Jonathan McDonald y Patrick Pemberton. En lo personal, no pensé que Jonathan se fuera a ir nunca y lo de Patrick me dolío demasiado, era demasiado bueno.

- ¿Cuál es el jugador más guapo de la Liga?

Celso Borges.

- ¿A qué jugador de Saprissa mandaría usted a marcar?

- A Christian Bolaños.

- ¿Si usted fuera jugadora, en qué posición jugaría?

En algún momento jugué en la escuela, luego me desligué, me hice más delicadita y es un deporte de mucho contacto. Jugaría en el medio campo.

- ¿Por qué cree que la Liga va ser campeón?

Porque siento que ahorita tiene buenos jugadores que nos pueden ayudar a conseguir ese campeonato. Tenemos a Bryan Ruiz, a Celso, son demasiado buenos, es ahora o nunca.

-¿Es de las que vacila cuando gana y sufre cuando pierde?

Antes era más envenenada, ahora me alejo un poco porque era muy sufrido. Cada vez que perdíamos era el bullying en la familia. Todos se burlaban de mí y decidí no estar tan pendiente de los partidos. Pero yo también molestaba cuando ganaba, tenía que aprovechar.