Valiente triatleta tico se repuso de doble amputación para volver a competir a lo grande

Ignacio Aguilera contó en la meta con el apoyo de sus padres en la Maratón de Tamarindo. Foto: Sergio Alvarado

Luego de dos años sin competir por sufrir la amputación de su brazo y pierna derechos tras un accidente marítimo en el que por poco muere, los papás y amigos de Ignacio Aguilera estallaron de júbilo al verlo entrar en la meta de la Gatorade Tamarindo Beach Marathon al completar los 10 kilómetros este sábado.

La escena que tenían al frente era impensada hace unos años cuando Nacho se estrelló manejando un moto acuática contra un bote en Florida, Estados Unidos, pues el accidente fue tan grave que lo sometió a una recuperación tan larga como milagrosa.

El deporte siempre fue parte de la vida de Nacho, el triatlón algo que lo apasionaba, pero al caer en esta situación lo puso frente a la prueba más dura de su vida en la que no se dejó vencer.

Tras completar su primera carrera tras aquellos duros momentos, hablamos con este valiente que, con una prótesis en la pierna derecha como aliada, recuperó la sensación de hacer lo que tanto ama.

“La carrera estuvo riquísima, es la primera que hago en esta modalidad tras el accidente, quería medir un poco las sensaciones, tenía un poco de columpios que no lo había entrenado tanto, pero me sentí muy bien, tenía mi entrenador al lado que me iba ayudando y todo muy bien”, contó de entrada.

A Aguilera le fue tan bien, que el plan era completar la carrera en una hora y diez minutos y al final la terminó en una hora y un minuto.

Ignacio Aguilera atleta que robó miradas en la maratón de Tamarindo

En su cara se notaba tanto el orgullo de lo conseguido, pues durante casi toda la carrera, el resto de corredores y personas en el camino en todo momento le apoyaban y daban ánimos.

“Fue increíble, cerré llorando, con el corazón en la mano de ver ese apoyo. Cuando amamos el deporte y cuesta el doble llegar y cuando se logra realmente es algo que no tiene precio, por todas las personas que me han ayudado y apoyado, se siente uno con mucha fuerza para terminar”, contó.

Nacho tiene año y medio de estar entrenando, corriendo con la prótesis para irse acostumbrado a ella y para la carrera se preparó por tres meses para finalmente volver a correr en una competencia.

“Lo quería, lo logramos, era una meta del año, ahora aprovechar a hacer una o dos carreras más este año y que se venga el triatlón, que la idea es volver a hacer triatlón de nuevo”, nos dijo emocionado.

Ignacio Aguilera completó la carrera junto a su amigo y entrenador Diego Ramírez. Foto: Sergio Alvarado

Duros momentos

El 19 agosto del 2021 lo que era un paseo normal en una moto de agua terminó en un accidente que hoy da gracias a Dios que lo dejó con vida, por lo aparatoso del choque, era para que no contara el cuento.

Para darnos una idea, Aguilera nos explicó que aquello fue como si hubiera andado en una moto y chocara contra un camión o un tráiler en la calle.

“Estuve doce días en un coma inducido, luego 30 días internado en un hospital allá (Estados Unidos), tuve alto riesgo de perder la vida, tuvimos un cambio, obviamente con las amputaciones, pero bueno eso ya quedó atrás en el pasado y hoy en día las ganas de vivir y salir adelante están más presentes que nunca.

“Hay situaciones difíciles en nuestra vida que toda persona las tiene, pero hoy por hoy también quiero motivar a la gente que está en una situación difícil, en un momento complicado y que no está encontrando fuerzas ni inspiración para seguir, para que lo hagan, que vean mi caso, una carrera me tiene con el corazón lleno, que encuentren lo suyo para seguir adelante”, destacó.

Ignacio Aguilera se preparó para maratón de Tamarindo junto a su amigo Diego Ramírez

Para este vecino de Naranjo, informático de profesión, rendirse a pesar de tan duras pruebas y circunstancias no fue una opción, el deporte lo formó en ese aspecto y ya tiene más planes. Adaptar una bicicleta para hacer tri, seguir corriendo y demostrar que es más fuerte que sus circunstancias.

“Hay que buscar qué nos define, qué somos, qué tenemos para seguir adelante, eso es lo que nos permite enfocar la vida otra vez y seguir adelante”.