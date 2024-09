VAR dio broncas en el partido de Saprissa contra Pérez Zeledón, ¿qué pasó?

El VAR, que se incorporó en la fecha nueve del torneo nacional, fue el responsable de un atraso en el inicio del juego entre Saprissa y Pérez Zeledón, pactado a las 8 p. m. en el Ricardo Saprissa.

Saprissa calienta mientras se soluciona el problema. (MAYELA LOPEZ)

Según la comisaria del partido, Karina Rodríguez, un inconveniente en la comunicación entre la sala del VAR y los árbitros generó el atraso, pero ya se arregló el asunto y el juego inició un poco más tarde.

El juego, incluso, estuvo a punto de iniciarse sin VAR para no atrasar más. En ese caso, el árbitro David Gómez, debía llamar a los capitanes e informarles que no se usaría, pero al final no fue necesario porque el problema se resolvió.

El juego es importante porque Saprissa podría llegar al tercer lugar de la clasificación, en caso de conseguir el triunfo ante los Guerreros del Sur.