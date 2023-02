VAR light no ha ni llegado a Costa Rica y ya genera opiniones divididas

El VAR light no ha ni llegado a Costa Rica y ya genera divisiones en cuanto a lo beneficioso que puede ser su implementación en el campeonato nacional.

El presidente de la Fedefutbol, Rodolfo Villalobos, dijo que están trabajando para que pueda ser una realidad en el 2023 o en el 2024, pero eso divide criterios entre los involucrados en el fútbol.

El bajo nivel del arbitraje hace que le var sea necesario para muchos. (Rafael Pacheco Granados)

El analista arbitral Orlando Portocarrero pidió a la Fedefutbol dejar de vender humo con el mentado VAR light, que se supone se implementará en Costa Rica el otro torneo.

“El VAR light es una herramienta importante, pero no determinante, porque a mi criterio están creando una cortina para bajar el nivel de quejas de clubes a los malos y pésimos rendimientos que vienen dando en los últimos torneo cortos en cuanto al arbitraje y ese VAR, no es la panacea. Se trata de capacitación, pero claro que sí ayuda”, expresó.

Guatemala es el primer país centroamericano que implementará el VAR

El entrenador de Saprissa, Jeaustin Campos, también se refirió al tema.

“Siento que la tecnología en algún momento tiene que venir aquí, me preocupa lo light, verdad, porque tendríamos maś dudas que certezas, pero soy honesto, ojalá venga, porque no seguimos en redes sociales a quién benefició y a quién no, sino que todo el mundo va a ver algunas cosas, situaciones, entradas, faules, no solo fueras de juego, pero me preocupa lo light de la tecnología y tiene que haber gente muy capacitada”.

El entrenador de Sporting, José Giacone, también dio su criterio.

“Le quita espontaneidad al arbitraje, el árbitro tiene que tener eso, se equívoca, pero no creo que haya mala fe, todos nos equivocamos, es una herramienta más que se toma, sobre todo cuando hay situaciones que afectan el resultado. Es importante verlo desde ese punto de vista, pero no me gusta”, expresó.

Juan Luis Artavia, presidente de Pérez Zeledón, considera que es necesario porque evitaría muchos errores.

“Si hay algo que pueda ayudar para lograr un mejor desempeño, para mí es correcto, que venga a ayudar”, dijo Artavia.

Al técnico José Giacone no le gusta el var.

¿Cómo es?

El VAR light es el mismo que se supone ya debería estar implementando en Guatemala, donde se pondría a funcionar en este mismo torneo y ya van cinco fechas y nada de nada.

¿El VAR de Guatemala será como el del Mundial?

Basado en la experiencia de Guatemala, Portocarrero enumeró cinco puntos importantes por lo cual ve difícil una implementación tan pronta de esa herramienta en Costa Rica.

Primero, los equipos no han llegado a Guatemala y nadie sabe por qué. No se sabe si el pedido está hecho, sí ya pagaron, si están atrasados, entre otros.

Segundo, la implementación de una especie de cabina en cada estadio para la instalación del equipo VAR no se han hecho.

“Necesitan construir un lugar o cabina para ubicar las cámaras y ¿quién va a poner esa plata?, ¿la Federación, los clubes o el comité de primera división (Unafut en Costa Rica)?”.

“En Costa Rica ponga que solo el estadio Nacional y tres clubes más cuentan con instalaciones donde eso es posible”.

El tercer punto es la capacitación, un punto básico para que los árbitros puedan usar el VAR y en Guate no lo han hecho. Otra vez, las razones son desconocidas.

El cuarto punto es el pago al profesional técnico que manipulará las cámaras y surge otra vez la pregunta, “¿quién lo va a pagar?”.

Finalmente, al ser light, es una tecnología con menos cámaras que no puede hacer una secuencia de una jugada y es específico para jugadas de fuera de juego, penales o expulsiones.