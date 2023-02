¿VAR o invertir en selecciones menores? Esto opina Marco Ureña

Marco Ureña dijo qué prefiere: VAR o que se inviertan en selecciones menores. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El delantero del Cartaginés, Marco Ureña, cuestionó si es necesario el VAR en el fútbol tico o más bien se debe inventir en ligas menores.

Para el exmundialista, se debe dar mayor importancia a los procesos de selecciones menores, según dijo a Deportes Repretel.

“Yo estoy desde los 15 años en la Federación y tuve todos los procesos de liga menor. Después llegué a la Selección Mayor sintiéndome parte de que ahí nací; entonces, es necesario ver qué hacemos con las ligas menores porque es preocupante”, afirmó.

Para Ureña está claro que no es que las nuevas generaciones de futbolistas sean deficientes, es un problema de estructura desde la Fedefútbol.

“Yo crecí entrenando en el anexo de La Sabana, no es la generación, son los responsables de los cuales maquillamos con mundiales mayores, maquillamos todo lo que es una estructura; la Federación es una estructura que tiene que funcionar perfecto, tienen que encargarse de que, por ejemplo, estos jugadores que fueron a Qatar tuvieran el proceso de selección.

“Tuve que pasar por dos mundiales menores para ir a un mundial mayor. Ahora fueron jugadores que metieron 1 gol en todo el torneo en 6 meses, y que nunca habían sido llamados a selección. No estoy diciendo que ellos tienen la culpa, digo que todo lo que perdemos no es por los jóvenes, esto no es generacional”, afirmó.