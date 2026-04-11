Vea cómo dejaron el bus del Herediano al llegar al estadio Fello Meza

El Club Sport Herediano pasó una experiencia muy amarga este viernes al llegar al estadio Fello Meza, en Cartago, cuando, al parecer, aficionados la emprendieron contra el autobús que los llevó hasta allí.
La Teja tiene fotos y videos que muestran cómo quedó el vehículo del Team, dañado en su parabrisas y rayado a los lados.
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