Vea cómo dejaron el bus del Herediano al llegar al estadio Fello Meza

El Club Sport Herediano pasó una experiencia muy amarga este viernes al llegar al estadio Fello Meza, en Cartago, cuando, al parecer, aficionados la emprendieron contra el autobús que los llevó hasta allí.

La Teja tiene fotos y videos que muestran cómo quedó el vehículo del Team, dañado en su parabrisas y rayado a los lados.

Dañan bus de Heredia a su llegada a Cartago, para el juego de este viernes. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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La barra brava de los blanquiazules, al parecer, sería la responsable del hecho según nos informaron.

Dañan el bus de Herediano

En días previos al partido, Cartaginés indicó que no permitía el ingreso de barras visitantes, pero la suya sí tiene acceso al Fello Meza.

Dañan bus de Heredia a su llegada a Cartago, para el juego de este viernes en el estadio Fello Meza. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)