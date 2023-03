Vea cuál es el consejo que le dio Jonathan Mc Donald a Manfred Ugalde

El delantero Jonathan Mc Donald le dio un consejo al jugador Manfred Ugalde. John Durán. (JOHN DURAN)

El delantero de San Carlos, Jonathan Mc Donald, le aconsejó al atacante del Twente, Manfred Ugalde, que le baje unas rayitas al orgullo y se comunique con Luis Fernando Suárez, para incorporarse a la Selección Nacional.

El consejo lo dio el jugador en el programa Fútbol Al Día, del miércoles anterior.

“¿Qué consejo le daría al muchacho?”, le preguntó la exjugadora Jacky Álvarez.

“Yo creo que todo jugador nacional elegible quisiera tener esa oportunidad, máxime siendo él jugador internacional, que está en el país que está, en el equipo que está, en un nivel futbolístico que nos puede aportar.

“He escuchado comentarios de que no hace falta; yo pregunto ¿qué tanto sabrán de fútbol?, porque un jugador como él no lo tenemos en Selección. Es como el caso de Keylor, no tenemos un portero como él, o como Bryan (Ruiz) no tenemos un jugador como él.

“No tenemos un centro delantero con las características que Manfred puede ofrecer. Mi consejo: llamar al profe, yo creo que a nadie se nos ha caído un pie o una mano por bajarle una grada al ego, al orgullo, porque sabemos que en el fútbol se maneja mucho ego”, dijo el jugador.