Las impactantes fotos de cómo tenía Ricardo Blanco su tobillo hacen más increíble su regreso a Saprissa

El defensor morado superó más de dos años de lucha contra una lesión en el tobillo y su regreso conmovió a su familia, su esposa y a toda la afición saprissista

Por Yenci Aguilar Arroyo

Brenda Calvo, esposa del jugador del Saprissa, Ricardo Blanco, compartió un emotivo video, en el que muestra parte del proceso de recuperación del defensor morado.

Blanco regresó a las canchas el domingo pasado, en el juego entre Saprissa y Puntarenas FC, luego de más de dos años de ausencia, debido a una lesión en el tobillo derecho, y su retorno aún toca las fibras más sensibles de los fiebres del fútbol.

Deportivo Saprissa contra Puntarenas FC por la jornada 14, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Ricardo Blanco jugó con Saprissa, el domingo anterior. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El emotivo mensaje de Brenda Calvo

Este miércoles, Calvo hizo un recuento del proceso por el que pasó el futbolista de 36 años. En el video aparece cómo el tobillo fue sanando y Ricardo recuperándose.

Esposa de Ricardo Blanco mostró parte del proceso de recuperación del jugador

Además, hay tomas de Blanco calentando para el partido del fin de semana y a Brenda y a la pequeña Antonella muy emocionadas, al ver al jugador al ingresar a la cancha del Ricardo Saprissa.

“Y Dios nos dijo: ‘Será en mi tiempo, pero llegará el milagro’ y así fue, nos cumplió”, escribió la periodista en el video.

Esposa de Ricardo Blanco mostró el proceso de recuperación del jugador.
Ricardo Blanco sufrió una delicada lesión en su tobillo derecho. Instagram Brenda Calvo. (Instagram Brenda Calvo. /Instagram Brenda Calvo.)
Esposa de Ricardo Blanco mostró el proceso de recuperación del jugador.
Ricardo Blanco fue operado en siete ocasiones. Instagram Brenda Calvo. (Instagram Brenda Calvo. /Instagram Brenda Calvo.)
Esposa de Ricardo Blanco mostró el proceso de recuperación del jugador.
Ricardo Blanco se lesionó a mediados del 2023. Instagram Brenda Calvo. (Instagram Brenda Calvo. /Instagram Brenda Calvo.)
