Vea el gol del año, se lo metió el Santos a Herediano

Cuando vimos el gol de Óscar Linton, al minuto 86, el estadio Ebal Rodríguez debió caerse, la gente debió irse, la transmisión debió parar. Eso valió el boleto del partido, y además le daba un empate muy valioso al Santos ante Herediano. Era el 1 a 1.

El gol cayó al minuto 86, luego de una jugada por la izquierda del Santos donde sacaron un centro pasado al segundo palo, Jordy Evans fue por él, con dos defensores y la bola se fue rechazada al punto penal.

Allí estaba el defensa central panameño Linton, quien sin pensarlo dos veces, se volcó de chilena, le cambió la trayectoria al balón y se jaló un golazo espectacular.

Alexandre Lezcano le hizo la vista y Linton, al ver la joya, no tuvo otra que salir soplado hacia el banquillo, a festejar con sus compañeros.

El gol valió el boleto, valió todo. Si el juego fue malo, regular, bueno, o como fuera, tener el privilegio de ver semejante pepino es para darse por pagado.

“Lo intenté así, al final el profe me dejó de delantero, son cosas que salen, no se olvidan, ya lo voy a guardar en mi memoria. Eso no se olvida”, dijo Linton en Tigo Sports.

Santos y el Team epataron a un gol, en un encuentro que quedó debiendo, pero en el que Herediano estuvo más cerca de ganar. De hecho, al 85 iba arriba en el marcador. Pero ese gol lo pagó todo.

El tanto del Team fue de Elías Aguilar, al minuto 19.

Herediano impuso sus condiciones desde el inicio del cotejo y fue metiendo al Santos en su campo de a poco, con mejor volumen de juego.

Como siempre, Elías Aguilar llevó los hilos del medio campo florense, con un juego inteligente y de asociación y se encontró muchas veces con Ronaldo Araya y con Alejandro Bran, los hombres que se encargan de poner a funcionar la maquinita rojiamarilla.

El goleador Jesús Godínez, fue el primero en probar suerte, luego de un centro de Andy Rojas desde la derecha, que cazó en el área, pero que mandó, ligeramente, por arriba a los cinco minutos.

LEA MÁS: Jugador de Santos de Guápiles superó junto a su esposa una de las pruebas más difíciles

Santos tuvo algunas llegadas, sobre todo, por los laterales o sacando cerca del área, como la del minuto 19. En esa, Armando Ruiz le pegó un cañonazo a la bola que pasó rozando el poste de mano izquierda de Lezcano.

Pero el Team, sin decir que era un dechado de virtudes, era superior. Si el cuadro florense no había encontrado mucha libertad, al 21 dejaron a Elías Aguilar recibir a unos diez metros fuera del área, sin marca. Un claro error; Elías avanzó cuatro pasos, acomodó la bola y remató al marco. La pelota se desvió en un defensa y tomó destino de red. El portero Alejandro Barrientos reaccionó a destiempo, en una acción donde pudo hacer más, pero el esférico siguió su camino a los cordeles.

Con el gol, el Team se sintió mejor y tuvo control del balón, y el Santos quería robar la pecosa y generar peligro.

Aguilar casi vuelve a marcar, dos minutos después, luego de una pared con Araya y al cierre del primer tiempo, Luis Ronaldo, por el centro, se acercó al área y se la abrió a Bran a la izquierda. El volante, dentro del área, se quitó una marca y remató fuerte, pero arriba.

El Team consiguió un segundo gol, al minuto 71, pero el árbitro Bryan Cruz lo anuló de forma extrañísima, por una falta jalada del pelo sobre Jhamir Ordain.

Con el empate, Herediano llega a 17 unidades y podría ser alcanzado por Cartaginés, que juega este domingo contra Sporting.

Santos llegó a doce puntos y desplazó a Liberia del sétimo puesto.