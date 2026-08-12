Vea el gol que marcó Keylor Navas en la Leagues Cup en el juego ante el Columbus Crew

Keylor Navas anotó un penal este martes con Pumas. (Pumas/Pumas)

El arquero costarricense Keylor Navas se salió de lo común este martes al anotar un penal en la tanda que disputaron el Pumas de México ante el Columbus Crew por la Leagues Cup, torneo enfrenta a equipos de la Liga MX con la MLS.

Como el encuentro acabó 1-1, el reglamento del torneo dispone que los partidos que acaban empatados van a penales, serie en la que el tico se apuntó a lanzar un cobro, el cual anotó de gran forma para abrir la serie.

“¡Qué categoría, por favor! Una clase para tirar un penal“, dijo el narrador de Apple TV sobre el cobro, el stream que transmite en exclusiva este certamen.

Navas colocó la pelota y lanzó con una tranquilidad que impactó. Se puso los manos sobre la cintura, hizo una corta carrera y al patear la puso a la derecha del arquero con un toquecito que engañó a su colega de gran forma.

KEYLOR NAVAS INAUGURA CON MAESTRÍA LA TANDA DE PENALES…¡DESDE EL MANCHÓN!✅



El histórico ex arquero del Real Madrid pasó de ganar Champions por tanda de penales a ser el primer cobrador de Pumas en una Leagues Cup👀 pic.twitter.com/Kj6XZcwsaz — El Rincón de Maquiavelo (@rdmaquiavelo) August 12, 2026

Pese al penal anotado por Keylor, los felinos perdieron 3-2 en la tanda, en un torneo en el que a los capitalinos no les ha ido bien, tras perder sus dos encuentros previos.

Como suele ser la costumbre, los aztecas sostuvieron el marcador gracias a Navas y a sus intervenciones, pues salvó al club con dos tapadas determinantes en el área.

Durante la tanda de penales, Navas también tapó uno de los remates, al estadounidense Chase Adams, pero él solo no puede hacerlo todo.

Las tomas de la transmisión y diversos medios mexicanos destacaron como una vez más el tico fue el único que cumplió y se vio su cara de decepción tras ver a sus compañeros fallar en la tanda de penales.

“La cara de Keylor Navas lo dice todo.... Después de marcar su penal, Keylor levantó el pulgar para sus compañeros pero al voltear, el rostro del guardameta tico era de total inconformidad ¿El resultado? Sus compañeros volvieron a fallar en la tanda de penales", indicó Mediotiempo.com.

Los medios han sido críticos con lo mostrado por Pumas en este torneo, que fue realmemte para el olvido.

“Se acabó la historia de Pumas en la Leagues Cup 2026 sin triunfos en la presente temporada. El equipo universitario perdió por goleada en su debut ante Charlotte FC, después el fin de semana visitó al conjunto de FC Cincinnati que sentenció su eliminación y vio finalizada su actuación con un empate”, indicó ESPN.

Tras terminar su participación en Leagues Cup, el conjunto universitario regresa a Ciudad de México y estará recibiendo el próximo domingo a Querétaro en la Jornada 4 de Liga MX.