Vea el golazo de Carlos Mora con el que su equipo ganó en Europa

Carlos Mora, exdelantero de Liga Deportiva Alajuelense, sigue brillando en el fútbol de Europa y este jueves marcó un gol clave para su equipo, la U de Craiova de Rumania.

El equipo de Carlos Mora sacó un triunfo de Turquía. (Facebook U de Craiova/Facebook U de Craiova)

Ese club venció en condición de visitante al Instanbul Basaksehir de Turquía, 2 a 1, con el segundo gol anotado por el extremo costarricense.

Mora se aprovechó de su velocidad en un saque de banda, cobrado en propio campo universitario, para ganarle a su defensor y definir ante la salida del portero.

La U ha tenido un gran inicio de torneo, pues son líderes en la Liga de Rumania, con 16 puntos en seis partidos, y ya sacaron ventaja en el duelo de ida ante los turcos. Ahora deben cerrar la serie en casa. De triunfar, pasarán a la siguiente fase de grupos de la Conference League.