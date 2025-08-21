Deportes

Vea el golazo de Carlos Mora con el que su equipo ganó en Europa

Carlos Mora y su equipo tiene un gran inicio de temporada

Por Franklin Arroyo

Carlos Mora, exdelantero de Liga Deportiva Alajuelense, sigue brillando en el fútbol de Europa y este jueves marcó un gol clave para su equipo, la U de Craiova de Rumania.

Carlos Mora y sus compañeros de la Universidad de Craiova ganaron de visita en Turquía, por la Conference League.
El equipo de Carlos Mora sacó un triunfo de Turquía. (Facebook U de Craiova/Facebook U de Craiova)

Ese club venció en condición de visitante al Instanbul Basaksehir de Turquía, 2 a 1, con el segundo gol anotado por el extremo costarricense.

Mora se aprovechó de su velocidad en un saque de banda, cobrado en propio campo universitario, para ganarle a su defensor y definir ante la salida del portero.

Carlos Mora

La U ha tenido un gran inicio de torneo, pues son líderes en la Liga de Rumania, con 16 puntos en seis partidos, y ya sacaron ventaja en el duelo de ida ante los turcos. Ahora deben cerrar la serie en casa. De triunfar, pasarán a la siguiente fase de grupos de la Conference League.

carlos morauniversitatea de craoivaconference leaguefútbol de rumania
Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

