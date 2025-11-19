Vea las fotos más tristes de la eliminación de Costa Rica del Mundial

Costa Rica no pudo contra Honduras y se despidió de la Copa del Mundo del 2026.
Con la combinación de resultados que se dio en la jornada, la Sele solo necesitaba ganar por un gol para meterse al repechaje. En el grupo de la Tricolor, Haití se dejó el pase directo, tras vencer a Nicaragua 2-0, logrando volver a un Mundial luego de 52 años, solo participó en Alemania 1974.
En el estadio Nacional, la tristeza se apoderó de las miles de personas que llegaron a apoyar a la Sele y los rostros de los jugadores reflejaron la tristeza de quedarse fuera.
Les dejamos las imágenes de la desazón de los ticos.
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.
