Vea las fotos más tristes de la eliminación de Costa Rica del Mundial

Costa Rica no pudo contra Honduras y se despidió de la Copa del Mundo del 2026.

Con la combinación de resultados que se dio en la jornada, la Sele solo necesitaba ganar por un gol para meterse al repechaje. En el grupo de la Tricolor, Haití se dejó el pase directo, tras vencer a Nicaragua 2-0, logrando volver a un Mundial luego de 52 años, solo participó en Alemania 1974.

En el estadio Nacional, la tristeza se apoderó de las miles de personas que llegaron a apoyar a la Sele y los rostros de los jugadores reflejaron la tristeza de quedarse fuera.

Les dejamos las imágenes de la desazón de los ticos.

Kendall volvió a la Sele al cierre de la eliminatoria, pero las cosas no se dieron. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fue un día triste para ticos y catrachos, ambos quedaron fuera del Mundial. (JOHN DURAN/John Durán)

El momento exacto que rompió muchos corazones, el árbitro pitó y se acabó todo. (JOHN DURAN/John Durán)

Celso Borges (5) lloró después del partido. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las caras de los aficionados en el estadio Nacional lo dicen todo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alexis Gamboa y Alejandro Bran se funden en un abrazo, al cerrar el partido. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

La frustración de Keylor Navas en el partido fue evidente. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Costa Rica llora el quedar sin Mundial. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se necesitaba un gol para ir al repechaje y no se pudo. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Anthony Hernández y Kendall Waston dedicaron unos minutos para orar. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Los aficionados no podían creer que no se pudo. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Juan Pablo Vargas no puede con la tristeza. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Hay dolor en la afición. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)