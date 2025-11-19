Deportes

Vea las fotos más tristes de la eliminación de Costa Rica del Mundial

Caras largas, lágrimas y tristeza, vea las reacciones de los jugadores tras quedar fuera del Mundial

Por Yenci Aguilar Arroyo

Costa Rica no pudo contra Honduras y se despidió de la Copa del Mundo del 2026.

Con la combinación de resultados que se dio en la jornada, la Sele solo necesitaba ganar por un gol para meterse al repechaje. En el grupo de la Tricolor, Haití se dejó el pase directo, tras vencer a Nicaragua 2-0, logrando volver a un Mundial luego de 52 años, solo participó en Alemania 1974.

En el estadio Nacional, la tristeza se apoderó de las miles de personas que llegaron a apoyar a la Sele y los rostros de los jugadores reflejaron la tristeza de quedarse fuera.

Les dejamos las imágenes de la desazón de los ticos.

Costa Rica vs. Honduras
Kendall volvió a la Sele al cierre de la eliminatoria, pero las cosas no se dieron. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs Honduras
Fue un día triste para ticos y catrachos, ambos quedaron fuera del Mundial. (JOHN DURAN/John Durán)
Costa Rica vs Honduras
El momento exacto que rompió muchos corazones, el árbitro pitó y se acabó todo. (JOHN DURAN/John Durán)
Costa Rica vs. Honduras
Celso Borges (5) lloró después del partido. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs. Honduras
Las caras de los aficionados en el estadio Nacional lo dicen todo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs Honduras
Alexis Gamboa y Alejandro Bran se funden en un abrazo, al cerrar el partido. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)
Costa Rica vs Honduras
La frustración de Keylor Navas en el partido fue evidente. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)
Costa Rica vs. Honduras
Costa Rica llora el quedar sin Mundial. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs Honduras
Se necesitaba un gol para ir al repechaje y no se pudo. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)
Costa Rica vs Honduras
Anthony Hernández y Kendall Waston dedicaron unos minutos para orar. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)
Costa Rica vs Honduras
Los aficionados no podían creer que no se pudo. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)
Costa Rica vs Honduras
Juan Pablo Vargas no puede con la tristeza. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)
Costa Rica vs Honduras
Hay dolor en la afición. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)
Costa Rica vs. Honduras
Costa Rica no faltaba al Mundial desde Brasil 2014. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
