Vea las mejores imágenes del pleito entre el Real Madrid y el Barcelona al finalizar el clásico español

El Real Madrid se llevó este domingo el primer clásico de la temporada, cargado de tensión y emoción, al imponerse al FC Barcelona por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en la jornada 10 de la Liga.

Mbappé y Bellingham sellan el triunfo blanco

El delantero francés Kylian Mbappé (22′) abrió el marcador, un tanto que contrarrestó Fermín López (38′), pero el inglés Jude Bellingham (43′) acabó por decantar la victoria del lado blanco.

“Nos va a venir bien este partido para crecer”, señaló el entrenador madridista, Xabi Alonso, quien insistió en la necesidad de mantener la concentración en todo momento.

Kylian Mbappé abrió el marcador para el Real Madrid ante el Barcelona. (JAVIER SORIANO/AFP)

Ambiente caldeado y polémica con Lamine Yamal

El ambiente fue de máxima tensión en el Bernabéu. La grada reaccionó con una ruidosa silbatina a Lamine Yamal cuando se escuchó su nombre por la megafonía, tras sus recientes declaraciones polémicas sobre el club blanco, en las que acusó al Real Madrid de “robar”.

La situación se desbordó al final con un encontronazo entre jugadores, primero en los banquillos y luego en el centro del campo, obligando a la intervención de los responsables de seguridad. “Interpreto la tensión con normalidad, no hay que hacer demasiadas lecturas”, afirmó Alonso.

Vinicius se le fue encima a Lamine Yamal con fuertes reclamos, lo que encendió la bronca. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Cruce de palabras y reacciones posteriores

Las cámaras de Movistar+ captaron a Vinicius acercándose a Yamal con el gesto de “Habla ahora”, mientras que Frenkie De Jong consideró que “fue un poco exagerado” el comportamiento de algunos jugadores al final del encuentro.

El asistente técnico Marcus Sorg, quien dirigió al Barcelona por la sanción a Hansi Flick, admitió que el entorno hostil pudo afectar a Yamal. “Está aprendiendo a lidiar con el público y los silbidos. Hoy no fue fácil para él”, señaló.

Por su parte, Tchouameni restó dramatismo a la situación: “Nos motiva un poco más. Si Lamine quiere hablar, no hay problema. El partido se juega en el campo”.

Vea acá las imágenes de lo sucedido en la gramilla del Santiago Bernabéu.

Thibaut Courtois fue uno de los futbolistas del Real Madrid que fue a encarar a Lamine Yamal. (JAVIER SORIANO/AFP)

A Vinicius lo tuvieron que agarrar para que no se le fuera encima a Lamine Yamal. (OSCAR DEL POZO/AFP)

El árbitro Soto Grado tuvo que repartir tarjetas en medio de todo el pleito. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Vinicius Junior era de los jugadores más alterados. (OSCAR DEL POZO/AFP)

La discusión fue de todos contra todos entre los jugadores del Real Madrid y Barcelona en algún momento (OSCAR DEL POZO/AFP)

La policía tuvo que evitar primero un conato de bronca en las bancas del Real Madrid y Barcelona. (OSCAR DEL POZO/AFP)