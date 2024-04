Vea lo caliente que estuvo el pesaje de David “Medallita” Jiménez y John “Scrappy” Ramírez

David “Medallita” Jiménez estaba bravísimo con John “Scrappy” Ramírez, oponente de este sábado, quien se metió con la esposa del boxeador costarricense, Adriana Cubillo, el jueves, después de la conferencia de prensa y este viernes en el pesaje le hizo un desplante.

La pelea se llevará a cabo en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, este sábado, en la velada que enfrentará a Devin Haney y al mediático Ryan “King” García.

David Medallita Jiménez y John Scrappy Ramírez se van a dar con todo este sábado. (Cortesía )

En el pesaje, Medallita y Scrappy tuvieorn un encontronazo y el estadounidense ofendió, según el tico, a Costa Rica y eso lo molestó aún más.

En el video se observa y se escuchan los comentarios del Scrappy y los gestos que hace Medallita en el discurso. Luego, Medallita contesta a Scrappy y se retira.

David Medallita, boxeador costarricense

La pelea será a las 6 p. m., hora tica y en ella estará en disputa el título mundial de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La pelea será transmitida por DAZN, una plataforma de pago.

“Estoy molesto, ofendió a mi país, a Costa Rica, se mete con mi esposa el jueves en la conferencia de prensa. Dijo cosas de Costa Rica feas, me hierve la sangre”, confesó el tico.

El boxeador cartaginés sabe que el gringo hace eso porque saben a quién tendrá en frente.

“Él mismo me dijo que sabe que tiene enfrente a un peleador de alto nivel, de alto calibre y peligros y que mañana nos vamos a reventar el coco, me dijo. A mí eso me hierve la sangre y en la pelea se va a ver reflejado”, añadió Medallita.

Táctica del miedo

Jimenez expresó que desde la conferencia, que se puso caliente, el combate se volvió personal.

“Esto se ha pasado de tono, es personal, estará encendida desde el primer round, tanto él y yo, es a nivel personal y me tocará defender lo más precioso que tengo, que es la bandera tricolor”, añadió el boxeador nacional.

A Medallita le preguntaron si esa táctica de Scrappy era para ponerlo nervioso o para meterle miedo.

David Medallita Jiménez no le gustó que John Scrappy Ramírez se metiera con su esposa. (Cortesía )

“Ponerme nervioso, quiere sacarme de concentración, le han llegado mensajes de Las Vegas donde hicimos un excelente campamento los mismos sparring que él enfrentó y le han pasado cositas, ese es el respeto, tiene un perro de pelea en frente y más sabiendo que hirió mis sentimientos diciéndome todas esas cosas”.

Medallita, por segunda vez en su carrera, disputará un título mundial. La primera ocasión fue el 28 de enero del 2023, cuando cayó derrotado ante al ucraniano Artem Dalakian, quien por sexta ocasión defendió con éxito su título mundial de las 112 libras, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jiménez ya ha tenido dos buenas peleas con victorias en este 2024, la primera en enero contra el excampeón mundial mexicano Ganigan López, en Palmares, e hizo una segunda contra el aguerrido chapín Pablo Macario, velada en la que compartió la cartelera con el ídolo guatemalteco Léster Martínez.